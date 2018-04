Majstorija, slučajnost, što god, ali ovo je rukometni gol godine

Poljsko Kielce i 'more' navijača u žutom nisu imali previše razloga za veselje u subotu poslijepodne. Moćni PSG razbio ih je u njihovoj dvorani, poigrao se s njima i već u prvom poluvremenu im zabio 22 gola. Do kraja utakmice Poljaci su to ipak malo ublažili, no na uzvrat u Pariz putuju bez nade i s minus šest (34-28).

Bušili su PSG-ovi rukometaši Ivića i Szmala iz svih oružja, no autor najljepšeg poteza utakmice apsolutno je Dean Bombač. Slovenac u redovima poljskog prvaka na samom je početku utakmice zabio gol kakav se rijetko viđa na rukometnim parketima. Pogotovo ako na golu stoji legendarni Thierry Omeyer.

Igrala se deveta minuta utakmice, Kielce je krenulo u napad, vanjski igrači Poljaka napravili su duplo križanje, odvukli obranu PSG-a na desnu stranu, a onda lopta dolazi do Bombača. Slovenac fintira, kreće u skok šut, no obrana Parižana ga zatvara i kad se činilo da je akcija propala, Bombač izvlači nevjerojatan porez.

Uostalom, pogledajte sami, neće vam biti žao...