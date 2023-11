Makarska domaćin Europskog prvenstva u ragbiju u lipnju?! 'To nam je najveći događaj ikad'

Jedan je profesor engleskog jezika u školi u Johannesburgu. Jedan je odvjetnik, jedan trgovački putnik, dvojica vojnici, nekolicina je fizioterapeuta, nekolicina studenata, a jedan je ljetos prodavao kukuruz na jadranskoj plaži. Klip kuhanog - 4 eura...

Shvatili ste: ni jedan nije profesionalac, ni jedan osim Denisa Majstorovića (34), koji igra u drugoj talijanskoj ligi, ne zaradi ni centa od ragbija. To je hrvatska ragbijaška reprezentacija, koja je prošle sezone napravila čudo. Nakon godina lutanja u najnižem rangu, plasirala se u Trophy diviziju europskog Kupa nacija, što znači među 20 najboljih, dok se u olimpijskoj verziji tog sporta, ragbiju 7, plasirala u najviši europski rang!

I te bi utakmice, protiv Francuske, Velike Britanije, Italije..., Hrvatska trebala igrati u Makarskoj! Naime, Hrvatski je ragbijaši savez podnio kandidaturu za domaćinstvo turnira te najviše, Championship divizije, što je zapravo završnica Europskog prvenstva i pobjednik osvaja titulu europskog prvaka. Igrat će se u lipnju 2024.

- To je 95 posto riješeno, Grad, klub i savez sve su dogovorili, mali nam je problem smještajni kapacitet, ali Grad se zauzeo za projekt i riješit će se to. Stadion zadovoljava uvjete, imamo nove reflektore, neke sitne nedostatke ćemo lako srediti - zadovoljno nam priča Jakša Lovreta (45), predsjednik Makarske rivijere.

Nakon što je '90-ih godina i osvajala naslov prvaka, Makarska je u ragbiju pala, klub je ostao bez puno igrača, reprezentacija je ondje igrala svoje najveće utakmice, protiv Italije i Rusije, a onda je deset godina nije bilo. Sve se to sada promijenilo.

- Krenuli smo od početka, imamo vrhunske kadete, posložili smo se i borimo se. Trebali bismo dobiti i nove, natkrivene tribine pa je moja želja ovdje bude nacionalni ragbijaški stadion. Naša reprezentacija ovdje uživa, odlično surađujemo sa savezom, Ukrajinci su ovdje bili nekoliko tjedana i oduševljeni su... - priča dalje Lovreta.

Koliko bi cijela priča stajala?

- Prijava je 50.000 eura, računamo na pomoć države, Grad je sigurno uz nas. To su 24 ekipe, pet dana, to je 2000 noćenja. Uz to želimo oživjeti međunarodni klupski turnir kakav smo nekad imali i ta olimpijska verzija ragbija nas kao klub jako zanima, orijentirali smo se na to. Za Grad je organizacija takvog vrhunskog turnira logistički prilično lagana jer nema prometnih zavrzlama, sve se može pješice, što bi, recimo, istu priču poskupjelo u Zagrebu. Ove nam je godine u istom terminu ovdje turnir tenisačica, ali možemo oboje održati. Koordinator za projekte i sportska događanja Gradskog sportskog centra Makarska Jure Pribisalić desna nam je ruka oko svega što treba.

I dok su igrači u "kockastom" u 'valjanju u blatu' nadigrali Ukrajince i pobijedili 41-5, uz tri polaganja Mateja Buljanovića (22), debitanta u prvoj postavi, u prvom je redu na makarskim tribinama bio Paul Tolić. I nakon susreta došao je nazdraviti s izbornikom Anthonyjem Pošom.

- Znate, igrao sam protiv Pošinog oca u Novom Zelandu. Moj je djed ondje emigrirao 1908. iz Vrgorca, a drugi djed 1912., dok su ženini preci s Brača. Maori su tada Hrvate nazvali 'tarara', kao simpatičan nadimak jer su naši preci naučili engleski i jako ga brzo izgovarali. Imam u Hrvatskoj rođake pa dolazim često, a sad sam napravio lijepu turneju: bio sam na SP-u ragbijaša u Francuskoj, pa na SP-u u kriketu u Indiji. Dakle, na dva SP-a u mjesec dana. Otišao sam i u Dohu i bio s Davidom Beckhamom - uveo nas je u priču pa naglasio:

- Želim pomoći hrvatskom ragbiju, možda kao sponzor, a svakako mogu hrvatsku reprezentaciju pokušati ubaciti na turnir u Dubaiju, jedan od najvećih i najprestižnijih turnira ragbija 7 na svijetu. Također, mogu doći do čileanskog predsjednika Gabriela Borića i reći mu da pronađe ragbijaše hrvatskog porijekla da igraju za Hrvatsku. Čime se bavim? Sad sam u mirovini, imam šestero unučadi, a radio sam kao učitelj i imao sam turističku tvrtku, autobuse.

Eto, možda Paul Tolić uspije pojačati hrvatsku reprezentaciju još kojim igračem iz Novog Zelanda i(li) Čilea. Pa možda i već za lipanj. Ali sigurno je da bi sportski centar, sa čijeg vas ulaza pozdravlja mural Alena Bokšića u prirodnoj veličini i njegova slavna izjava "Igrao sam za Hajduk i još neke manje klubove", u lipnju trebao ugostiti ono što Lovreta naziva...

- Da, domaćinstvo Europskog prvenstva u ragbiju 7 bilo bi najveći sportski događaj u Makarskoj ikad!