Reprezentaciji Njemačke toliko je teško pao poraz od Sjeverne Makedonije (2-1) na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru da im nisu ni čestitali.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon poraza u Sloveniji

Golman Sj. Makedonije Stole Dimitrievski (27) smatra da su ih podcijenili, te da su se na kraju ponijeli neprofesionalno.

- Nakon gola Pandeva oni su mislili da će pobijediti jer su Njemačka. Mislim da nas nisu ozbiljno shvatili. Posebno mediji. Izjednačili su nakon penala, a sudac je njima oprostio penal koji je napravio Emre Can. Ali onda je zabio Elmas i to je bilo fatalno za njih. Nisu nam ni čestitali na pobjedi. Meni to nije ispravno - kazao je Dimitrievski i dodao:

- To je ludilo. Nevjerojatno. Kada je sudac svirao kraj, mi nismo mogli vjerovati. Rezultat nije izgledao realno. To je bio naš trenutak. Najveća pobjeda naše momčadi.

Strijelci za pobjedu Makedonaca, prve reprezentacije koja je pobijedila Njemačku u kvalifikacijskim susretima za SP nakon 35 godina bili su Goran Pandev i Eljif Elmas, a u asistente se upisao kapetan Dinama Arijan Ademi.

Sj. Makedonija je trenutačno druga u skupini J sa šest bodova iza Armenije koja ima devet, a iz njih slijede Njemačka, Rumunjska, Island i Lihtenštajn.

Nakon pobjede Makedonaca protiv Gruzije (1-0) u finalu D Lige nacija u studenom prošle godine i izborenog plasmana na Europsko prvenstvo gdje ih čekaju Austrija, Ukrajina i Nizozemska, Dimitrievski smatra da će igrati odličan nogomet.

- Bit ćemo nagazna mina na Euru. Siguran sam - zaključio je.