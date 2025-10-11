Makedonci šokirali Belgiju, evo što taj kiks znači za Hrvatsku

Hrvatska nogometna reprezentacija je "nulom" u Pragu odgodila plasman na Svjetsko prvenstvo. U nedjelju će u Varaždinu moći zakoračiti prema Mundijalu jer u 8. kolu skupine L dočekuje Gibraltar, no 0-0 iz Češke ipak su ostavile manjeg traga.

Hrvatska je trenutno izvan prve jakosne skupine. Bilo bi zaista sjajno kada bi uspjela ući u elitu i u velikoj si mjeri olakšati grupu na SP-u.

Nekoliko je scenarija kako se to može dogoditi, primjerice da Njemačka kiksa u jednoj od tri naredne utakmice protiv Sjeverne Irske, Luksemburga i Slovačke jer općenito pobjede nad tim reprezentacijama nose više bodova nego pobjede nad Gibraltarom, Farskim Otocima i Crnom Gorom - reprezentacijama koje čekaju 'vatrene'.

Isto tako, bitan je bio i razvoj u Belgiji gdje je Sjeverna Makedonija izvela pravi pothvat te u petak remizirala protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta. Makedonci su odigrali 0-0 zadržavši vrh skupine J. Za drugo mjesto konkurira i Wales, koji je s istim brojem utakmica bod iza Belgije.

U toj skupini Hrvatskoj treba da ju Belgijci ne osvoje jer bi se tada otvorilo mjesto u prvoj jakosnoj skupini za ždrijeb Svjetskog prventsva.

Također, Italija se nalazi u teškoj situaciji jer su ispred nje Norveška i Izrael.

Dakle, kiks Belgijaca protiv Sjeverne Makedonije je itekako dobra vijest za Hrvatsku koja se nada da će ili Makedonci ili Velšani pomoći 'vaternima' u lovu na prvu jakosnu skupinu.