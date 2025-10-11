Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBRE VIJESTI ZA 'VATRENE'

Makedonci šokirali Belgiju, evo što taj kiks znači za Hrvatsku

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Makedonci šokirali Belgiju, evo što taj kiks znači za Hrvatsku
Foto: David W Cerny

BELGIJA - SJ. MAKEDONIJA 0-0 Hrvatska traži lakši put za ždrijeb na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, a uvelike joj mogu pomoći Sjeverna Makedonija i Wales

Hrvatska nogometna reprezentacija je "nulom" u Pragu odgodila plasman na Svjetsko prvenstvo. U nedjelju će u Varaždinu moći zakoračiti prema Mundijalu jer u 8. kolu skupine L dočekuje Gibraltar, no 0-0 iz Češke ipak su ostavile manjeg traga.

Hrvatska je trenutno izvan prve jakosne skupine. Bilo bi zaista sjajno kada bi uspjela ući u elitu i u velikoj si mjeri olakšati grupu na SP-u.

Nekoliko je scenarija kako se to može dogoditi, primjerice da Njemačka kiksa u jednoj od tri naredne utakmice protiv Sjeverne Irske, Luksemburga i Slovačke jer općenito pobjede nad tim reprezentacijama nose više bodova nego pobjede nad Gibraltarom, Farskim Otocima i Crnom Gorom - reprezentacijama koje čekaju 'vatrene'.

Isto tako, bitan je bio i razvoj u Belgiji gdje je Sjeverna Makedonija izvela pravi pothvat te u petak remizirala protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta. Makedonci su odigrali 0-0 zadržavši vrh skupine J. Za drugo mjesto konkurira i Wales, koji je s istim brojem utakmica bod iza Belgije.

U toj skupini Hrvatskoj treba da ju Belgijci ne osvoje jer bi se tada otvorilo mjesto u prvoj jakosnoj skupini za ždrijeb Svjetskog prventsva.

Također, Italija se nalazi u teškoj situaciji jer su ispred nje Norveška i Izrael.

Dakle, kiks Belgijaca protiv Sjeverne Makedonije je itekako dobra vijest za Hrvatsku koja se nada da će ili Makedonci ili Velšani pomoći 'vaternima' u lovu na prvu jakosnu skupinu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire
VELIKI INTERVJU

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Ivan je u prvom velikom intervjuu za domaće medije nakon kraja karijere otkrio kad je donio odluku o mirovini, kako je bivša zvijezda Barcelone reagirala na glasine o dolasku u Hajduk, kako ide biznis i život obitelji...
VIDEO Djeca bez oca imala su samo jednu želju. A onda se na vratima pojavio on. Ivan Perišić
PREKRASNA GESTA

VIDEO Djeca bez oca imala su samo jednu želju. A onda se na vratima pojavio on. Ivan Perišić

Ivan Perišić iznenadio obitelj De Koning nakon tragedije! Djeca plakala od sreće kad ih je posjetio i darovao dresove
FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici
SJEĆANJE NA LEGENDU

FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri. Njegov život tragično je prekinut na današnji dan 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025