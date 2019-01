Makedonci u dvorani zapljeskat će Lini! Kiro: Mi ga obožavamo

Osam godina radio je Lino Červar u Makedoniji, s Metalurgom napravio povijesni uspjeh, a reprezentaciju im podigao na najviši nivo. I zato će danas u Münchenu u 18 sati dobiti veliki pljesak svih Makedonaca u dvorani.

Lino je zadužio makedonski rukomet, tu nema dvojbe, no Kiro Lazarov istinska je legenda, gotovo mitska figura.

- Moje mišljenje je da nismo bili svjesni koga imamo, a postali smo tek kad smo ga izgubili - rekao je Lazarov za Červara.

Kad je Kiro tek došao u Zagreb, bilo je to 2000., dočekao ga je Lino Červar. Potom je otišao u Mađarsku, a kad se 2007. vratio, opet ga je dočekao Červar.

- Ponosan sam i presretan što je Lino bio naš izbornik i što je godinama bio dio makedonskog rukometa. On je napravio velike stvari za naš rukomet, zbog toga ga svi obožavamo. Kroz njegove su ruke u Metalurgu prošle dvije generacije naših rukometaša. Sve što je radio u Skoplju bilo je odlično i to nikad nećemo zaboraviti - rekao je prvi rukometaš koji je u Europi probio granicu od 1000 golova.

Červar je u rukometnu reprezentaciju Makedonije “gurnuo” nekoliko igrača koji su bili potpuni “anonimusi” i od njih napravio igrače.

- Nitko nije čuo za Taleskog, Kuzmanovskog, Nelovskog, Krstevskog, Drogiškog, Velkovskog, Tomovskog, a spominjem samo bekove i golmane - kaže Lazarov.

Danas su ti za koje nitko prije Line nije čuo stožerni igrači. Filip Taleski je protiv Japana zabio tri, a Filip Kuzmanovski četiri gola.

Lino i Kiro su dosta vezani, uostalom, kad je Kiro tek krenuo u rukometne vode, Lino ga je usmjeravao.

- Inače ne izdvajam pojedince, no Kiril Lazarov je iznimka. On je najveći kojeg sam trenirao u svojoj karijeri, rekao je Lino Červar.

A kad to kaže čovjek koji je trenirao Balića, Duvnjaka, Metličića, onda znate koliko je Kiro velik.

- Dok drugim sportašima s godinama splasne motivacija, njemu raste. On uvijek želi više, bolje i ima nevjerojatan pobjednički mentalitet. Jako je talentiran, no njegov uspjeh je kombinacija samoodricanja, treninga, kreativnosti, strpljenja i pobjedničkoga karaktera. Ja sam njegov prvi inozemni trener i znam ga od početaka. On je primjer mladim igračima kako produljiti svoju karijeru - zaključio je Lino.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj