<p>Konferencije za medije često znaju biti pune ustaljenih fraza i dosadnjikave, ali takva definitivno nije bila ona Joséa Mourinha uoči utakmice makedonske <strong>Škendije</strong> i <strong>Tottenhama</strong> u trećem pretkolu Europske lige koja se igra u četvrtak u Skoplju.</p><p>Kolega Igor Aleksandrović prije nekog vremena izgubio je oca koji je bio veliki navijač Chelseaja dok ga je vodio sadašnji menadžer Tottenhama. I veliki obožavatelj lika i djela portugalskog "The Special Onea".</p><p>- Moram vas pitati nešto u očevo ime. Prvo bih vas pozdravio u njegovo ime, on je sad u raju. Jednom prilikom, kad je bio jako bolestan, rekao mi je da vas zamolim zajedničku fotografiju ako ikad budem imao priliku vidjeti vas - rekao je Aleksandrović i dodao:</p><p>- Uvijek mi je govorio da me odgajao da budem kao vi, poštovao je svaku momčad koju ste vodili zbog psihologije, i kad ste pobjeđivali i gubili.</p><p>- Ako mi dozvolite da se fotografiram s vama, izradit ću tu fotografiju, uokviriti je i staviti je na njegovo vječno počivalište. Bude li utakmica dobra po vašu momčad, hoćete li mi dozvoliti da to učinim?</p><p>José je bez oklijevanja pristao na zamolbu. I njemu je nedavno preminuo otac.</p><p>- Hvala vam puno. Fotografija nema veze s rezultatom. Računajte to riješenim. Napravit ćemo to. Ako možete, posjetite nas prije utakmice ili u hotelu, možda će biti lakše ako bude poslije utakmice, ali neće imati veze s ishodom - rekao je Mourinho i dodao:</p><p>- Bit će mi zadovoljstvo fotografirati se s vama u čast vašeg oca i tako velikog poštovanja koje osjeća prema meni. Ne zaslužujem to, ali vam zahvaljujem.</p><p>Iste večeri Aleksandrović i Mourinho susreli su se u jednom skopskom hotelu, gdje je makedonski novinar dobio uspomenu koju će pamtiti cijeli život. I koja će s ponosom stajati na grobu njegova oca. Nogomet ponekad stvara veze koje sežu daleko izvan sporta.</p>