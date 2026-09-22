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PALJBA

Makelele: 'Real je slab. Nema plana igre, nemaju ničega!'

Piše Ivan Tomašković,
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Makelele: 'Real je slab. Nema plana igre, nemaju ničega!'
Foto: Juan Barbosa
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U sedam kola La lige klub iz Madrida stigao je do pet pobjeda i dva poraza, a vodeća Barcelona ima sedam pobjeda u nizu

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Real Madrid poražen (2-1) je u gradskom derbiju od Atletico Madrida. Nakon utakmice, trener Jose Mourinho opalio je po sucima. Inače, Realu je ovo najgori start u sezonu nakon ljeta 2020. godine.  U prvih sedam kola upisao pobjede protiv Espanyola, Real Sociedada, Malage, Raya Vallecana i Elche, ali je izgubio od Atletica i Betisa. S druge strane Barcelona je zabilježila najbolji ulazak u povijesti kluba. 

LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid
Foto: Ana Beltran

Ostvarila je čak sedam uzastopnih pobjeda i odlijepila se od Reala na šest bodova. Real Madrid komentirao je bivši francuski reprezentativac i bivši igrač Reala Claude Makelele

- Igrači Reala se ne razumiju. Nema komunikacije između trenera i igrača. Mourinho mora ozbiljno razgovarati sa svojim igračima. Ova momčad Reala je slaba. Nema plana igre, ničega, ničega, ničega. Real Madrid mora bolje, očekujem puno više od njih - rekao je za ESPN bivši reprezentativac Francuske.

AFP/Pixsell
AFP/Pixsell | Foto: AFP/Pixsell

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