Makelele: 'Real je slab. Nema plana igre, nemaju ničega!'

Real Madrid poražen (2-1) je u gradskom derbiju od Atletico Madrida. Nakon utakmice, trener Jose Mourinho opalio je po sucima. Inače, Realu je ovo najgori start u sezonu nakon ljeta 2020. godine. U prvih sedam kola upisao pobjede protiv Espanyola, Real Sociedada, Malage, Raya Vallecana i Elche, ali je izgubio od Atletica i Betisa. S druge strane Barcelona je zabilježila najbolji ulazak u povijesti kluba.

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Ostvarila je čak sedam uzastopnih pobjeda i odlijepila se od Reala na šest bodova. Real Madrid komentirao je bivši francuski reprezentativac i bivši igrač Reala Claude Makelele.

- Igrači Reala se ne razumiju. Nema komunikacije između trenera i igrača. Mourinho mora ozbiljno razgovarati sa svojim igračima. Ova momčad Reala je slaba. Nema plana igre, ničega, ničega, ničega. Real Madrid mora bolje, očekujem puno više od njih - rekao je za ESPN bivši reprezentativac Francuske.