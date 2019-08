Maknuli Varteks: U Varaždinu skinuli natpis nakon 22 godine

Iako kažu da nemaju novca, pa na gostovanja vode manji broj igrača, kako bi uštedjeli na noćenjima, čelnici Varaždina odvažili su se promijeniti stolice na kultnom stadionu stadionu koji neslužbeno nosi naziv Anđelka Herjavca.

Još tamo od 1997., prije 22 godine, čelnici Varteksa na čelu s pokojnim Anđelkom Herjavcom izgradili su istočnu tribinu i na nju postavili natpis NK Varteks. Bijela slova na plavim stolicama izgledala su baš moćno i vremenom postala zaštitni znak varaždinskog stadiona. Današnji NK Varaždin osnovan je 2012. i natjecanje su počeli u drugoj županijskoj ligi, odnosno šestom rangu hrvatskog nogometa te su do 2019. došli do elitnog ranga hrvatskog nogometa.

- Na tribini je sada istaknut naziv nogometnog kluba, koji ne samo da ne nosi ime varaždinske tekstilne tvrtke, nego Varteks ni ne sponzorira klub - rekao je predsjednik kluba Stjepan Cvek za varazdinski.hr.

Za to vrijeme NK Varteks je bio u stečaju, da bi se 2014. potpuno ugasio. Varaždin je u međuvremenu u tih sedam godina dogurao do prve lige, a pravi White Stonesi osnovali su svoj klub nazvavši ga - Varteks. Oni se danas antječu u 3. HNL.

Varaždin, koji je preuzeo boje od Varteksa, odlučio je raskinuti sve veze s Varteksom, pa su sa istočne tribine uklonili stolice s natpisom NK Varteks i na njihovo mjesto postavili nove - Varaždin. No to sve posebno začuđuje u trenucima kada iz kluba poručuju da nemaju novaca, da moraju zavrnuti pipu i uštedjeti na svim razinama kluba.

No onda je sve iznenadila promjena stolica i natpisa koji je stajao od 1997. godine na stadionu. Natpis je to kluba NK Varteks koji je proslavio ovaj stadion i grad Varaždin, no očito u klubu smatraju kako je vrijeme za nova vremena i da je Varteks stvar prošlosti.