Ajmo, 'modri'! Krcati Maksimir čeka Talijane, uskoro i sastavi

DINAMO - ATALANTA

Kad je majstor Zvone Boban namjestio loptu na 25 metara od gola, malo iskosa, pa odapeo u rašlje, Maksimir je eksplodirao!

Dinamo je u 54. minuti poveo 1-0 i došao blizu izbacivanja moćne talijanske momčadi, za koju su igrali Claudio Caniggia i Evair. No, samo šest minuta kasnije njemački je sudac dao Talijanima penal i Evair je izjednačio. Još jedno bolno ispadanje Dinama iz Europe...

Takav je epilog bio kada je posljednji put Dinamo igrao protiv Atalante, a bilo je to 1990. godine u 1. kolu Kupa Uefe. Bila je to sjajna Dinamova generacija od koje se puno očekivalo, no na kraju ih je dočekalo još jedno ispadanje iz Europe.

Bio je to mnogim navijačima 'plavih' nezaboravni okršaj. Nezaboravni, jer u Bergamu je bilo 0-0, a Dinamo je pratilo 1500 Bad Blue Boysa, koji su i te kako ostavili dojam i trag...

Na uzvratu u Maksimiru bilo je gotovo 35.000 gledatelja, na jednoj strani Boban i Šuker, na drugoj spomenuti pakleni dvojac. Caniggia je navodno kasnije i izjavio da je odglumio penal, ali Dinamu to nije puno značilo...

Atalanta je zbog gola u gostima prošla Dinamo, pa te sezone ispala tek u četvrtfinalu od Intera. Više nije bila u Europi sve do 2017. godine, a jaka Dinamova generacija Ladić, Peršon, Panadić, Lesjak, Židan, Shala, Prskalo, Petrović, Mladenović, Boban i Šuker na prvoj je prepreci završila europsku priču...