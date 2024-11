Malavi, Aruba, Gana... Ovo su ljudi koji su uništili vaterpolo! A pravila su bila ideja Mađara!?

Malavi, Aruba, Bahami, Jamajka... Prekrasne otočne države za godišnji odmor, medeni mjesec... Sport? Bahami i Jamajka jedne su od najboljih na svijetu u atletici i sprinterskim disciplinama, tu nema dvojbe. Vaterpolo? Dobro je ako stanovnici Malava i Arube znaju da se igra u vodi.

E, pa ljudi s Jamajke, Bahama, Malave, Aruba i, pročitat ćete još iz kojih dijelova svijeta, upravo su potvrdili da će se vaterpolo igrati po novim pravilima. Zapravo, teško da su znali i koja su stara. Uglavnom, nikoga od trenera i igrača, onih koji ovaj sport igraju i treniraju, nisu pitali za mišljenje! Je li to pametno, dobro, sviđa li im se... Ništa.

Ti su ljudi iz World Aquaticsa, koji se ranije nazivao Fina, izazvali ogorčenje vaterpolskog svijeta, onoga koji želi dobro ovom sportu. Nekoliko mjeseci nakon što je svaku utakmicu na olimpijskom turniru u Parizu uživo gledalo 10.000 ljudi, odlučili su uništiti ovaj sport. Genijalci su smanjili igralište za pet metara, napad skratili za pet sekundi, a pritom u ženskom vaterpolu zadržali 30 sekundi za napad!? Zamislite da Fiba odluči smanjiti košarkašima napad na 18 sekundi, a košarkašicama ostaviti 24. Hajde, barem su ostavili vodu u bazenu da se barem po nečemu razlikuje od rukometa.

Svjetski savjet ili komitet World Aquaticsa predložio je ove izmjene, a usvojio ga je ured (biro). Nasreću, danas je dovoljno nekoliko klikova na pravo mjesto da se sazna tko sjedi u tom birou, za koji pod točkom 2 piše: "Tumači, provodi i primjenjuje ustav i vaterpolska pravila, usvaja ih ili mijenja".

Predsjednik tog trusta mozgova jest Husain Al Musallam (64). Vremešni gospodin dolazi iz Kuvajta. U mladim danima bio je plivač, reprezentativac čak. Položio je i za pilota. Lijepa biografija. Međutim, nije mu baš lijepa ona koja prati funkcionersku. Amerikanci su protiv njega pokrenuli istragu zbog korupcijskog skandala u Fifi pa je morao napustiti domovinu kad su se umiješale i kuvajtske vlasti. Utočište je pronašao u Budimpešti i, pazite čuda, baš su Mađari oni koji su inicirali ove promjene pravila. Denes Kemeny, predsjednik tamošnjeg saveza i trenerskog savjeta u WA-u, te Tamas Molnar, predsjednik savjeta World Aquaticsa, tijela koje je predložilo izmjene. Musallam želi i sjedište WA-a preseliti u Budimpeštu, neki tvrde da je već dobio i mađarsku putovnicu. Zbrojite dva i dva.

Foto: World Acquatics

Musallamova desna ruka, prvi potpredsjednik, dolazi iz Južnoafričke Republike. S obzirom na ono što slijedi, JAR je vaterpolski gigant! Jer, članovi biroa ili ureda stižu iz: Omana, Singapura, Senegala, Gane, Indije, Palaua, Ugande, s Barbadosa, Tajlanda, Mauricijusa i - Cookovog Otočja.

Ali, i iz Hrvatske i Srbije. Josip Varvodić, dopredsjednik European Aquaticsa, i Vanja Udovičić, nekad veliki igrač. Međutim, saznali smo i da je odluka bila jednoglasna. Pa nisu valjda ruke za ovu vaterpolsku devastaciju digli i Varvodić i Udovičić? Nisu, spasili su čast i zaobišli ovo glasovanje.

No nisu mogli spasiti vaterpolo. Koji to više neće biti. Utakmice s rezultatom 17-17 ili više, ne, to nije vaterpolo. To je drugi sport, nažalost, jer tako su dizanjem ruku potvrdili ljudi koji nikad nisu zaplivali s loptom... Živjeli!