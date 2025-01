Mali, ali ipak veliki dinamovci! Erik s četiri godine bio i u Beču: Ma neka danas zabije Kulenović

Dinamo je u Londonu imao veliku podršku, "modre" je došlo bodriti više od 3000 navijača. Zagrepčani su imali gromoglasnu podršku, a na velebni stadion Arsenala među najmlađima se zaputio osmogodišnji Erik. Navijač Dinama iz Španskog.

- Moj najdraži igrač je Sandro Kulenović. Bio bih najsretniji kad bi on zabio gol za pobjedu - kratko nam je rekao mali, ali veliki dinamovac.

Eriku je ovo drugo gostovanje s Dinamom u inozemstvo, prvi put je na europskoj utakmici "modrih" bio još 2021. godine. Tad je imao tek četiri i pol godine, kad se s ocem Vedranom zaputio u Beč na utakmicu Rapida i Dinama (2-1).

- Ne sjećam se baš svega, ali znam da sam zaspao na toj utakmici, pa me probudio gol Mislava Oršića - priča nam Erik.

Zanimljivo, Oršić je tada zabio već u 24. minuti.

- Svi su slavili oko mene, pa sam slavio i ja. Probudio se i slavio gol Dinama. U Beču sam bio i na utakmici Hrvatske i Austrije 2022. godine - priča nam Erik koji gostovanje u Beču pamti i po još nečemu:

- Tamo me malo poprskala baklja. Ma ništa strašno, bilo pa prošlo. I to me neće udaljiti s Dinamovih ili reprezentativnih utakmica.

Maleni navijač "modrih" redovit je gost na domaćim utakmicama "modrih", a Erik s ocem ne propušta niti utakmice Dinama u Kranjčevićevoj, Velikoj Gorici, Varaždinu, Koprivnici... Za razliku od "velikih navijača", njega ćete na Maksimiru vidjeti i kad je kiša ili nevrijeme. Kabanica na glavu i navijanje za Dinamo. Barem smo ga mi u tom elementu vidjeli nekoliko puta.

Na važnu utakmicu Dinama u London se zaputila cijela obitelj. Tu su bili otac Vedran, mama Petra, ali i Erikov mlađi brat Grga (6). Nažalost, mama Petra i Grga nisu uspjeli doći do ulaznica za dvoboj Arsenala i Dinama. Obiteljsko druženje potrajalo je od ponedjeljka do četvrtka, letjeli su preko Bergama za London, u glavnom gradu Engleske razgledavali su brojne muzeje. Ali glavna priča obiteljskog izleta bilo je Dinamovo gostovanje na Emiratesu.

- Moj najdraži igrač? Cristiano Ronaldo - poručio nam je maleni Grga.

A tko su mu najdraži dinamovci?

- Luka Modrić i Mateo Kovačić - spremno je odgovorio maleni dinamovac.

Jasno, stariji brat Erik odmah je dodao:

- Pa oni ti više ne igraju za Dinamo.

Dva malena, ali ponosna navijača Dinama zauvijek će pamtiti svoj prvi dolazak u Veliku Britaniju, svoje prve letove avionom, pa i zajedničko fotografiranje ispred brojnih londonskih znamenitosti. Tako i ispred popularnog Big Bena. I to s Dinamovim šalom u rukama. Tako to rade mali, ali veliki dinamovci.