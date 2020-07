Cristianinho je jurio na jet skiju samostalno, a kasnije mu se tek pridru\u017eio netko iz obitelji. Elma je, naravno, sporni video izbrisala, ali ostao je zabilje\u017een na internetu te nije nai\u0161ao na dobre komentare na dru\u0161tvenim mre\u017eama. Tata \u0107e sigurno imati posljedica s policijom kao odgovorna osoba za njega, ali rekli bi, nije dijete krivo.

Mali Ronaldo, gdje ćeš?! Junior jurio, tata ima posla s policijom

Cristiano Ronaldo (34) je u Italiji te plovi s Juventusom prema naslovu u Serie A, njegov je sin Cristiano Jr. (10) na odmoru u Portugalu s tetom i obitelji. Ali, tata neće biti zadovoljan jer je sin pod istragom policije

<p>Dok tata trpa u Italiji, <strong>Cristiano Jr.</strong> (10) se s tetom Elmom odmara i zabavlja na jahti u Portugalu. No, ta je zabava otišla malo predaleko jer je Ronaldov sin sam jurio na jet skiju, a teta je to sve uredno objavljivala na Instagramu. Nije baš razmišljala jer je netko prijavio te videozapise pa je policija pokrenula istragu.</p><p>Potvrdio je to i šef policije Maritima, Guerreiro Cardoso<a href="https://tribunaexpresso.pt/ronaldo/2020-07-12-Cristianinho-andou-de-moto-de-agua-agora-Policia-Maritima-vai-averiguar" target="_blank"> za tamošnje medije</a>. Rekao je kako se želi istražuje što se točno dogodilo te kolika kazna mora biti plaćena. Po portugalskom zakonu pojedinac koji vozi jet ski bez dozvole može platiti kaznu u visini od otprilike 280 do 2800 eura, što je za Cristiana mizerija, ali Junioru bi ta kazna mogla biti svojevrsna pouka.</p><p>Cristianinho je jurio na jet skiju samostalno, a kasnije mu se tek pridružio netko iz obitelji. Elma je, naravno, sporni video izbrisala, ali ostao je zabilježen na internetu te nije naišao na dobre komentare na društvenim mrežama. Tata će sigurno imati posljedica s policijom kao odgovorna osoba za njega, ali rekli bi, nije dijete krivo.</p><p>On je samo uživao u blagodatima koje mu tata može priuštiti jureći na jet skiju, a teta odgovorna za njega očito nije razmišljala o mogućim opasnostima.</p>