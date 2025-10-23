Mariju Kovačeviću je lakše složiti sastav u Europi nego u HNL-u, gdje još pokušava u prvih 11 idealno ukomponirati Ismaela Bennacera. U Europi je sve jasno...
OD 21.00 SAT PLUS+
Malmö u krizi: Ovo je sastav u kojem 'modri' mogu iskoračiti prema europskom proljeću
Čitanje članka: 2 min
Dinamo opet razmišlja o Europi. Točnije, opći je dojam kako u Maksimiru proteklih tjedana više raspravljaju o HNL-u nego o Europskoj ligi. Čak bismo rekli i s razlogom. Situacija u Europi je mirna, potpuno pod kontrolom, "modri" su u vrhu ligaškog dijela natjecanja, Europska liga za sada im je donijela dvije pobjede.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku