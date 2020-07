Mamić bi trebao voditi Dinamo do kraja sezone, opcija i Krznar?

<p>Pomalo iznenadno i šokantno <strong>Igor Jovićević</strong> je napustio <strong>Dinamo</strong>. Trebao je biti trajno rješenje, trener koji će u prvu momčad uvoditi Dinamove talentirane klince i tako od njih stvoriti nove zvijezde. No, nije sve išlo prema planu.</p><p>Momčad je preuzeo u najnezgodnijem trenutku kada su dva mjeseca bili bez treninga i utakmica zbog korona virusa. Počelo je obećavajuće, pobjedom protiv Varaždina 3-1, ali i tada je 'modra' igra 'štekala'. Ajde, prva utakmica, bit će bolje. Tako su mislili u Maksimiru, ali toj lošoj igri priključili su se i jako loši rezultati zbog čega se Jovićevićeva klupa ozbiljno zadrmala. Gorica i Osijek uzeli su po bod, Lokomotiva ih je porazila 1-0, a sve je eruptiralo jako lošom igrom protiv Rijeke i još jednim porazom. Da, Dinamo je osigurao naslov, još su tri kola do kraja prvenstva i nije nikakva drama, ali klub koji želi sljedeće godine igrati Ligu prvaka ne smije samo tako prosipati svoj ugled.</p><p>Čelnici kluba su nakon (ne)prospavane noći odlučili kako Jovićević ipak još nije dorastao zadatku te su se nakon sporazumnog raskida razišli. No sada se postavlja pravo pitanje. Tko će ga naslijediti?</p><p>Kako doznajemo iz maksimirskih kuloara, zadatak njegovog nasljednika će biti odraditi sezonu do kraja. Naime, 'modri' žele privremenog trenera koji će s momčadi odraditi prvenstvo do kraja, a čelnici se za to vrijeme mogu posvetiti traženju novog stručnjaka koji bi klub trebao voditi na duže staze.</p><p>Najizglednije privremeno rješenje je sportski direktor <strong>Zoran Mamić</strong> koji je već vodio klub od 2013. do 2016. i ta uloga mu neće biti ništa neuobičajena. No mali problem je taj što Zoki sebe ne vidi kao kratkotrajno rješenje i smatra da nema smisla da vodi samo tri utakmice, koliko je ostalo do kraja. A jedan od razloga je i taj što ga navijači Dinama baš i ne prihvaćaju, a njegov mogući dolazak na plavu klupu bi kod njih mogao stvoriti novi revolt. Mamić jako dobro poznaje situaciju u klubu, uspješno ih je vodio tri godine i bio bi logično rješenje do kraja sezone, no pitanje je želi li biti trener u tri nevažne utakmice. Da, sljedeći susret Dinamo igra protiv Hajduka, to nikada nije bila nevažna utakmica, ali drugi razlozi ipak igraju veću ulogu. Pomoćnik bi mu bio Damir Krznar.</p><p>S druge strane, postoji opcija u kojoj bi Damir Krznar samostalno preuzeo momčad. Dugogodišnji Dinamov igrač, voditelj omladinske škole, a onda i pomoćni trener. Bio je Mamićev pomoćnik u Dinamu, Al-Nassru, Al-Hilalu i Al-Ainu, a neko vrijeme je pomagao i Igoru Jovićeviću. Jako dobro poznaje igrače, Dinamov sustav i atmosferu i bio bi jako dobro rješenje do kraja sezone. Desna ruka bi mu bio Alen Peternac koji je također bio dio Jovićevićevog stožera.</p><p>Krznar je već jednom samostalno vodio prvu momčad, a bilo je to u srpnju 2016. godine. Zoran Mamić je tada bio trener, no uoči derbija protiv Hajduka je završio u pritvoru te ga je njegov pomoćnik morao zamijeniti. Upravo ta situacija bila je okidač za navijače Dinama koji su se vratili na tribine, a susret je završio 1-1. </p><p>Kako doznajemo, u Maksimiru se nigdje ne žure. Sljedeći trening je zakazan za srijedu i do tada žele ispipati sve opcije i donijeti najbolje rješenje. Dakle, za očekivati je da će to biti privremeni trener koji će s momčadi odraditi prvenstvo do kraja, a ime novog trenera na duže staze trebalo bi se znati najkasnije do početka priprema za novu sezonu. </p>