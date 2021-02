Mi se u Rusiju ne idemo braniti, naš je cilj tamo pobijediti. Imamo dosta samopouzdanja, svjesni kvalitete naše momčadi, pa i za što smo sposobni. Lijepo je dobiti izravnog konkurenta u derbiju, to nas sve čini sretnima, kaže Zoran Mamić (49).

Dinamo je u subotu "riješio" Osijek, no ta je utakmica u Maksimiru odavno arhivirana. Slijedi nastavak europskog puta, gostovanje kod Krasnodara u šesnaestini finala Europske lige.

- Znamo što nas čeka i na kojoj razini mi moramo biti ako želimo egzistirati u Rusiji. Putokaz nam moraju biti utakmice grupne faze Europske lige, ali i dvoboji protiv Gorice, Hajduka i Osijeka. Tu smo bili kompaktni, agresivni, čvrsti i koncentrirani, takvi moramo biti i u četvrtak. I onda imamo šanse za veliki rezultat.

Bi li uvodnih 70-ak minuta protiv Osijeka, u kojima je Dinamo dominirao, bilo dovoljno za dobar rezultat u Rusiji?

- To je sigurno dobra baza, ali mi možemo još bolje, još više. Pogotovo u smislu korištenja dobrih prigoda. Stvaramo ih, ali ne zabijamo. U nekoliko utakmica ovoga proljeća imali smo prilike ranije osigurati pobjedu, to nismo uspjeli. Moramo biti kvalitetniji i pogotovo ubojitiji, ali i u drugim segmentima igre imamo prostora za napredak.

Protiv Osijeka je debitirao Stefan Ristovski...

- Odigrao je jako dobru utakmicu, znali smo o kakvom se igraču, pa i profesionalcu radi, zbog toga smo ga i doveli u Dinamo. Naravno, nije mi drago zbog crvenog kartona, ali i u prošlosti smo imali slučaj kada bi prva utakmica kod nekih igrača (Lauritsen) bila problematična, a kanije bi se pokazali pravim pojačanjima. Tako da i ovo može biti dobar znak.

Kakav je Krasnodar?

- Znamo puno o njima, meni su raznovrsniji od CSKA Moskve. Prema naprijed su jako rastrčani, kombinatorni, imaju izrazite individualce. I tu im moramo biti blizu, ne dopuštati im da se razmašu. I pojedinačno su sjajni, imaju napadača Berga koji je svugdje zabijao puno golova, Brazilce u veznom redu, a možda im je malo slabija obrana. Tu ne mislim na četiri ili pet braniča, već kako se momčadski brane. Uvijek s puno igrača idu prema naprijed, pa im se kroz tranziciju može zaprijetiti.

Odgođen je subotnji derbi s Hajdukom...

- Kratkoročno je to za nas dobro, imat ćemo osam dana pripreme za uzvrat s Krasnodarom. Dugoročno, to može donijeti nove probleme s terminima, čeka nas i Kup, a tu se još ne zna kada će se odigrati utakmica GOŠK-a i Slaven Belupa, a mi igramo s pobjednikom. Malo se bojim da nam se termini kasnije na "zagužvaju", ali moramo se tome prilagoditi.

Sastav za Krasnodar?

- Imam nešto u glavi, ali pred nama je još tri dana, tu ćemo vidjeti što i kako želimo. Jakić ili Franjić? Ne, to nije moja dvojba.

Vi ste jedan od trenera kod kojeg je i medijima najteže pogoditi vaš početni sastav na dan utakmice...

- Haha, nije mi to cilj, ne brinite. Samo želim, s obzirom na ovakav ritam utakmica, što više igrača držati u optimalnom izdanju, a to nije jednostavno. Dinamo je na dobrom putu, malo smo "zakašljucali" na startu ovog dijela sezone, ali sada se opet dižemo.

Kako ste zadovoljni prijelaznim rokom?

- Obavili smo dobar šoping, doveli igrače koji su kratkoročni jako dobri, ali i koji će nam dugoročno biti važni. Evo, u ožujku je Europsko prvenstvo U-21 reprezentacije, naša A selekcija će igrati tri utakmice, stranci nam odlaze u reprezentacije. Onda je u lipnju Europsko prvenstvo, a mi već u prvom tjednu srpnja igramo europske kvalifikacije. Želimo na sve biti spremni, zato smo i doveli toliko igrača.

Dinamo sada uz europske dvoboje, mora ozbiljno shvatiti i HNL...

- Ma radije bih ja da imamo 10 ili 15 bodova prednosti, pa se uigravamo kroz HNL, ali tu nema pravila. Danas su nam i HNL dvoboji odlična priprema za Europu, liga se diže, ritam u utakmicama protiv Rijeke, Gorice, Hajduka ili Osijeka je bio odličan. Puno viši nego proteklih godina, suparnici nas tjeraju da budemo još bolji i koncentriraniji nego prije. A da te dvoboje stavimo pred prave stadione i 10-20 tisuća gledatelja, to bi bio spektakl.

Kako komentirate izjave Nenada Bjelice koji je poručio kako "Osijek igra sa srcem, a Dinamo novcem"?

- To njega trebate pitati što je pod time mislio, ja mogu reći da je moja momčad igrala sa srcem, to se vidjelo i na terenu. Što je mislio pod time jesmo li mi uložili ovoliko ili onoliko isto morate njega pitati. Srce smo pokazali u utakmicama koje smo izgubili, izuzev možda one sa Šibenikom koju smo zasluženo izgubili, jer tu nismo bili pravi, ali je bilo i nekih sudačkih odluka protiv nas. Prema pokazateljima trke, sprinteva, duela i posjeda lopte smo bili jako dobri. Ne ljuti me njegova izjava, ali je ne mogu prihvatiti, bar ne prema onome kako je ja tumačim da Dinamo nema srce, to nije istina - završio je Mamić.