Mamić ima dvojbu Gavranović ili Petković, a Hari Vukas će Zagrepčane 'napasti' rombom

Dinamo je nakon tri kola na devet, Hajduk na sedam bodova. Derbi se igra od 19.05 sati na praznom Poljudu. Po kladionicama je hrvatski prvak blagi favorit. Derbi ponovno sudi Ivan Bebek

<p>Šteta što će se gledatelji na tribine HNL-a vratiti tek u idućem kolu. Bila bi popunjena barem trećina poljudskog stadiona, a da nije ovo nesretne korone danima bi se tražila ulaznica više. Na derbi svih derbija bi došlo preko 25.000 gledatelja, a ovako smo “osuđeni” na prazne tribine.</p><p>I jedne i druge idućeg tjedna čekaju gostovanja u<strong> Europi.</strong></p><p>Dinamo je mogao i tražiti odgodu derbija, ali to nije htio trener.</p><p>- Nije bilo potrebe za odgodom derbija, četiri dana poslije nas čeka Ferencvaros, a možda će nam u kasnijoj fazi trebati neka odgoda, ali sad nema potrebe rekao je Zoran Mamić i nastavio:</p><p>Znamo što nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane. Nadam se da ćemo dobro odigrati i doći do dobrog rezultata.</p><p>Ima trener Dinama nekoliko dvojbi uoči derbija, pitanje je i hoće li u vrhu napada biti Bruno Petković ili Mario Gavranović. Brunu možda uvede u nastavku zbog utakmice u Budimpešti. <strong>Dinamovih</strong> 11 bi moglo izgledati ovako:</p><p>Livaković, Stojanović, Theophile, Dilaver, Leovac, Ademi, Jakić, Kastrati, Ivanušec, Oršić, Gavranović. Hari Vukas s druge strane ima manje dvojbi, on bi trebao zaigrati 4-4-2 u rombu. Posavec, Todorović, Dimitrov, Vušković, Čolina, Jurić, Nejašmić, Jradi, Caktaš, Gyurcso i Diamantakos.</p><p>Dinamo je po kladionicama blagi favorit. Na pobjedu "<strong>modrih" </strong>je 2,20, na Hajduk je 3,20, a toliki je koeficijent i na remi. Zoran Mamić je Harija Vukasa dosad pobijedio dva puta, jednom 4-0, drugi put je bilo 1-0, a onda je utakmica prekinuta zbog skandiranja s tribina.</p><p>Derbi sudi Ivan Bebek. Utakmica počinje u 19.05, prijenos je na Arena Sport 3.</p>