Mamić: Nisam dao Oršića za 10 mil. eura jer Dinamo ne bi bio prvi, a oni su ga prodali za 5,75

Zdravko Mamić se na presici u Mostaru obrušio na Krešimira Antolića i Antu Čačića i otkrio pojedinosti transfera Mislava Oršića u Southampton.

- Prošle je godine na zimu došla ponuda za Oršića od Burnleyja. Dinamo je tada bio u nezavidnoj financijskoj situaciji, svi parametri su bili za to da se Oršić proda za 10 milijuna eura. Ja sam u tom trenutku imao moć, nemojmo se lagati, koliko god sad to meni štetilo. Još sam tada imao moć, svi su bili za to da se proda Oršić. Ja ne dam! On zna da ja ne dam. Zove me njegov agent Branko Hucika "Pa molim vas, zadužio je klub, napravite sve da ga se pusti". Kažem mu da ne mogu predložiti ljudima da on ode. Ako on ode, Dinamo neće biti prvi. Zove me Oršić: "Gospon Zdravko, pa to je kruna mog života". Kažem mu "Ljubi te tvoj Zdravko, nikad te se ne smije pustiti". I on ostane u Dinamu, uvede nas u LP i odvede nas do titule. Putem ljudi u klubu ja sam spriječio njegov odlazak. A to đubre kaže da sam ga ja htio prodati. I to đubre ga je prodalo sad za 5.75 milijuna eura, i to kada ga nikad nije smio prodati. Zašto su ga prodali? Nemaju pojma o životu - rekao je Mamić pa nastavio:

- Zove me taj isti ugledni menadžer, Branko Hucika. On kaže: "Gospon Zdravko, doći će ponuda za Oršića. Zovem vas da vas informiram". Kažem mu "Branko, ja više u Dinamu ne predstavljam ništa. Idi razgovaraj s njima u klubu, ali ja Oršića nikad ne bih pustio. Ako uprava to odluči napraviti, ne bih ispod 10 milijuna eura". I mora se reagirati i dovesti nekoga.

Mamić tvrdi da je Čačić odlučio da mu Oršić ne treba i da nema smisla za kombinatornu igru.

- Prva ponuda četiri, predsjednica odbije, dođe pet, predsjednica Uprave odbije. I kad je došlo 5.75, je zajedno s Antolićem pristala. Ono što javnost ne zna, što je zločin par excellance je taj da je Ante Čačić odlučio da mu Oršić ne treba.

Najčitaniji članci