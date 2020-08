Mamić: Pa Cluj je u šahu držao i jednu Sevillu, LP je naša želja, Petković još ne može 90 minuta

Dinamo u srijedu u Rumunjskoj igra utakmicu 2. pretkola Lige prvaka. Cluj je prije šest mjeseci u 1/16 finala Europske lige ispao od aktualnog pobjednika Seville zbog primljenoga gola na domaćem terenu

<p>Pa u Dinamu se dobro živi, nasmijao se dobro raspoloženi trener i sportski direktor dva dana prije utakmice s Clujom.</p><p>- Vidite samo ovaj vozni park, tu je 11-12 Mercedesa - našalio se <strong>Zoran Mamić,</strong> a onda se okrenuo utakmici koja Dinamo očekuje u srijedu od 20 sati po našem vremenu uz prijenos na Arena Sport 3.</p><p>- Ta utakmica puno nosi i za jednu i za drugu momčadi. Naš cilj je pobjeda i prolazak dalje, tako ćemo se i postaviti. Međutim, ne treba zaboraviti da je taj Cluj ovogodišnjeg prvaka Europske lige držao u šahu 180 minuta. Pali su na gol u gostima, zbog toga što su doma igrali 1-1. Radi se o čvrstoj momčadi koja ima svoj stil igre koji se možda nekome neće sviđati, ali je očito dobar i uspješan u njihovim dometima, ali mi vjerujemo da znamo kako možemo dobiti utakmicu - rekao je trener Dinama i nastavio:</p><p>- Prekidi su njihova jaka strana, agresija, imaju puno iskusnih i snažnih igrača. Moramo biti na dobrom nivou da bismo pobijedili. Ne bih pričao o našim prednostima, to ću zadržati za sebe. Mi ćemo željeti igrati našu igru, ali naravno da se nešto pita i protivnika.</p><p>Naš prvak ima i problema s ozljedama, Kadzior je prije mjesec i pol dana slomio nos.</p><p>- Kadzior još nije u fazi treninga s momčadi. Van konkurencije je i Perić i neki mlađi igrači, Franjić, Krizmanić, a tu je i Lešković. Mi nemamo razloga kalkulirati, igra se jedna utakmica. Napravit ćemo najbolju moguću momčad za ovu utakmicu - rekao je Mamić pa se kratko osvrnuo na kraj prošle i početak nove sezone. Protiv Lokomotive i Istre bio je to bolji <strong>Dinamo</strong> nego u mnogim utakmicama nakon nastavka prošlog prvenstva. Bilo je više želje i volje kod igrača.</p><p>- Energija u momčadi je na drugačijem nivou nego u postkoroni. Imamo nekoliko ciljeva, osvojiti prvenstvo i Kup i plasirati se u grupnu fazu europskog natjecanja. Imamo cilj, motivacija je onda drugačija, osvježili smo momčad s novim igračima. Konkurencija je jača i to pridonosi tome da se dođe do nove energije i borbe za pozicije - kaže trener Dinama, kojega smo pitali je li Liga prvaka imperativ za Zagrepčane ove sezone.</p><p>- Želja je, sigurno, mi to ne krijemo da nam je želja igrati Ligu prvaka. Mi imamo kvalitetu i podlogu za to, naravno da se treba poklopiti puno stvari, ali u prvome redu treba željeti i htjeti i dati sve od sebe pa ćemo vidjeti kako će ispasti - odgovorio je trener i kratko se osvrnuo na formu.</p><p>- Teško je reći da smo na početku sezone i nakon kratkih priprema u optimalnom izdanju. To nije nitko, ali nisu ni drugi. Naš nivo igre je dobar i on će iz utakmice i utakmicu biti još bolji - optimistično poručuje Zoran Mamić, koji je Dinamo uveo u<strong> Ligu prvaka</strong> 2015.</p><p>Bruno Petković vratio se na travnjak nakon gotovo dva mjeseca. Odigrao je pola sata u <strong>Puli,</strong> izborio penal i zabio za pobjedu.</p><p>- Bruno je počeo zadnje vrijeme trenirati s momčadi. Lagano dobiva minutažu isto tako mislim da će biti sve bolji. On može krenuti od prve minute protiv Cluja, sigurno da je njegova pojava na terenu izaziva respekt i strah kod protivnika bez obzira što dugo nije igrao, ali ima puno igrača koji mogu činiti razliku kod nas. Petković još nije spreman za 90 minuta i tu ne treba ništa skrivati - kaže Mamić.</p><p><strong>Lovro Majer</strong> odigrao je odlično na startu sezone protiv Lokomotive. Bila mu je to ponajbolja utakmica u Dinamu.</p><p>- Lovro je fantastično trenirao ovaj period kratkih priprema. Kod njega je najvažnije da on vrati samopouzdanje, da sam sebi počne više vjerovati, ima kvalitetu, plus sve one ostali stvari koje su u nogometu aerobne i fajterske koje kod njega mogu biti malo bolje, mislim na fajterske, ali aerobne su sjajne. Ne znam je li znate taj podatak, ali gledajući aerobne kapacitete Lovro Majer je uvjerljivo najjači u momčadi - otkriva Mamić, a na pitanje hoće li dobiti priliku od prve minute uz osmijeh kaže.</p><p>- Hoću, ako zasluži.</p><p>Lirim Kastrati dobio je crveni karton u Puli.</p><p>- To je sastavni dio nogometa, nije mu drago, ali to na njega neće ostaviti nikakvog traga - rekao je Mamić i za kraj odgovorio na pitanje kako mu je obavljati dvije funkcije, trenera i sportskog direktora.</p><p>- Nije mi teško, to sam radio i u prvome mandatu. Moj ritam je uvijek bio 'ubitačan', jak i brz. To je meni u genima i korijenu, tako da nema problema s tim.</p>