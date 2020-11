Osijek je u naletu, ima pozitivu. Sastav? Mi živimo iz sata u sat

Čeka nas pakleni ritam i devet vrlo teških utakmica. Priprema nije optimalna, ali to je naša realnost. Osijek? Uza sav respekt, idemo po tri boda, a nadam se da smo primirili situaciju s koronom, kaže Mamić

<p>Dugo se jedan derbi u HNL-u nije toliko iščekivao kao onaj između <strong>Osijeka</strong> i <strong>Dinama</strong> ovu subotu od 15 sati u Gradskom vrtu. I ne samo jer su to dvije vodeće momčadi prvenstva, koje dijeli šest bodova, nego i jer je to okršaj donedavnih suradnika u Maksimiru, Nenada Bjelice i Zorana Mamića, sad na suprotnim stranama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić najavljuje Osijek</strong></p><p>- Očekujemo s nestrpljenjem i veseljem ovu zadnju fazu polusezone prije Nove godine. Pakleni ritam, devet vrlo teških utakmica, što europskih, što domaćih, međutim mi se fokusiramo na prvu sljedeću. Nemamo optimalnu pripremu za tu utakmicu, ali stalno ponavljam da je to naša realnost nakon reprezentativnih pauza. Moramo se tome prilagoditi, zahtjevi ostaju uvijek isti. Dinamo želi osvojiti naslov prvaka, želi pobjeđivati i tako ćemo ući u ovu utakmicu - rekao je Mamić u najavi utakmice pa pohvalio momčad "bijelo-plavih":</p><p>- Osijek je u dobrom naletu, dobroj seriji, dobroj fazi, ima dobru momčad i stručni stožer, pozitivu u radu, među navijačima. Međutim Dinamo ne mijenja ideju. Uza sav respekt prema protivniku, želimo osvojiti tri boda i tako ćemo ući u utakmicu.</p><p><strong>Dino Perić</strong> je zbog ozljede izvan konkurencije za utakmicu, a upitni su <strong>Joško Gvardiol</strong> i <strong>Lovro Majer</strong>. Kakav će Dinamo istrčati u Gradskom vrtu?</p><p>- Vratili su se Stojanović i Kastrati, vjerujem da će doći bez nekih problema sa svojih utakmica. Ostali su svi tu. Imamo, naravno, nekolicinu bolesnih, neke ozlijeđene, vidjet ćemo u sljedeća dva dana. Živimo od sata do sata jer je situacija takva kakva je da se u sat vremena situacija mijenja s koronom. Vjerujemo da smo sad ipak malo primirili situaciju i da će biti znatno bolje - zaključio je Mamić.</p><p>Utakmicom protiv Osijeka započinje niz od devet utakmica u 28 dana među kojima su tri kola Europske lige (Wolfsberger i Feyenoord u gostima, CSKA kod kuće), pet prvenstvenih utakmica (Osijek u gostima, Hajduk kući, Slaven i Rijeka u gostima, Varaždin kući) te osmina finala Kupa (Rudeš u gostima).</p><p>Dinamo zasad dobro gura na tri fronta, vodeći je u skupini Europske lige pa bi "plavi Božić" za navijače maksimirskog kluba mogao sretan. No nakon prve tri utakmice, one s Osijekom, Wolfsbergerom i Hajdukom, bit će puno pametnije davati prognoze...</p>