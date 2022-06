Mamma mia! Diletta fotkom s odmora raspametila fanove

Svugdje pođi, ali kući dođi, kaže stara narodna izreka. A nje se drži najpoznatija sportska novinarka na svijetu Diletta Leotta. Pretrpani raspored, gradsku vrevu i gužvu Milana, atraktivna Diletta zamijenila je rodnom i mirnom Catanijom gdje ljetuje i puni baterije za nove izazove.

Obukla je oskudni bikini koji je malo toga ostavio mašti, zavalila se na dasku za jedrenje te uživala u prekrasnom plavom moru i sunčevim zrakama. Našla je vremena i za poziranje, a fotografija je ubrzo osvanula na njezinom Instagramu gdje je raspametila obožavatelje. Objava je u nekoliko sati skupila više od 300 tisuća lajkova. S kratkim, ali jasnim opisom.

- Kući.

Na Instagramu je prati više od osam milijuna ljudi, a nedavno je uljepšala i hrvatsku obalu. Boravila je u Zadru gdje je sudjelovala na Sunset Sports Media Festivalu i održala inspirativno predavanje o svojoj karijeri. Oduševila je prisutne, a nju je oduševila i Lijepa naša pa je obećala vratiti se već ovog ljeta.

- Zaljubiš se u nogomet kao dijete, i ja sam ga zavoljela otkad sama bila djevojčica i nikad me nije prestao iznenađivati. Pa pogledajte samo ovu sezonu, to je bilo na rubu živaca. Bila sam u Sassuolu na zadnjoj utakmici Milana, atmosfera je bila nevjerojatna. Milan je igrao odlično i bio je gladan rezultata. A onda je puno navijača došlo na Piazza Duomo slaviti, baš je bilo emotivno. Nakon teških godina bez navijača zbog pandemije, vratili smo se u normalu, bilo je jako čudno bez navijača. I Zlatan Ibrahimović je rekao isto nakon pobjede da je sve to zahvaljujući navijačima koji su bili uz njih cijelu sezonu - pričala je na predavanju u Zadru.

Diletta je zahvaljujući predanom radu stekla titulu najpoznatije novinarke na svijetu. Ugostila je brojne zvijezde, jednom joj je potpetica pukla usred prijenosa, a pokazala je i nogometne sposobnosti s mikrofonom u ruci.

