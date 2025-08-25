MOMČAD KOLA HNL-a Iako se Marko Livaja bez problema mogao naći u momčadi kola nakon predstave na Opus Areni, mjesta u napadu ima samo za jednog. A tamo se ovaj put našao napadač Varaždina
MOMČAD KOLA PLUS+
Mamut zaledio Rujevicu, a Mišić je podsjetio na najslavnije dane
Čitanje članka: 3 min
U četvrtom kolu nastavili su dominirati Dinamo I Hajduk, a dogodio se i jedan veliki preokret. Sve je započelo s četiri gola na utakmici Vukovara 1991 i Gorice (2-2), a dalo je to naslutiti dobro kolo.
