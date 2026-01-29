NEVIĐENI KADROVI
FOTO Novinarka tješi uplakanog Martinovića, Šveđanke bijesne, Mandić na reklami. Pogledajte
MALMÖ - Hrvatska se trijumfom nad Mađarskom 27-25 plasirala u polufinale Europskog prvenstva i proslavila sa stotinama naših navijača u stilu. Istovremeno, reprezentacija Švedske je izgubila svaku šansu da prođe, što je izazvalo bijes domaćih. Novinarka RTL-a Ines Goda Forjan je prije izjave u programu tješila kapetana Ivana Martinovića koji se rasplakao od sreće
Foto Jozo Čabraja/Kolektiff Images
Foto: Jozo Čabraja/Kolektiff Images
Foto Jozo Čabraja/Kolektiff Images
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL