Mandžino srce: Buntovnik na terenu, veliko srce izvan njega: Za palčiće je darivao topli stolić

Proteklih je godina darivao novac za bolesnu djecu, često pomagao svoju Marsoniju, komplet sportske opreme darivao je i riječkom Zametu, a uvijek se odazove na sve humanitarne akcije

<p>Rijetko koja humanitarna akcija, bilo da se radi o djeci, osobama s invaliditetom, starijima i nemoćnima ili pak pomoć rodnom gradu, ne može proći bez donacija Marija Mandžukića. </p><p>Bivši “vatreni” i jedan od najvećih ratnika na terenu, izvan nogometa je veliki humanitarac. Mandžo je sudjelovao u nizu humanitarnih akcija, stotine puta donirao je novac onima kojima je najpotrebniji. Hrvatski napadač na travnjaku djeluje ratnički i buntovno nastrojen, no u privatnom je životu sasvim drugačiji. Vrlo pažljiv i uvijek spreman pružiti ruku.</p><p>Ovaj put se uključio u akciju za Palčiće i kupio topli stol za Petrovu bolnicu. To je elementarna stvar u rađaonici, sva moderna rodilišta svijeta ne mogu se zamisliti bez toplog stola. Radi se o specijalnoj napravi koja služi da se iz tople majčine utrobe, s nekih 36 stupnjeva, bebe vraćaju u tu istu zonu, u istu bazu, točnije, ne idu na temperaturu od 20 do 23 stupnja, koliko su prosječne temperature u rađaonicama.</p><p>Tako je maloj 2012. petogodišnjoj djevojčici, koja je imala tešku bolest na mozgu, za operaciju darivao 10.000 eura. Nebrojeno je puta sudjelovao u svim humanitarnim akcijama, a veliko srce pokazao je kad je trebala pomoć Marsoniji, klubu u kojem je napravio prve nogometne korake. Na isti način razveselio je i riječki Zamet, kojem je darovao sportsku opremu. </p><p>Mnoge je oduševilo što je svoje Brođane za utakmicu protiv Rusije na Svjetskom prvenstvu častio pivom, sladoledom i slatkišima. Mandžo je s 25.000 kuna pokrio sve troškove. No, da rodni grad ne zaboravlja, pokazao je i u mnogim humanitarnim akcijama.</p><p>Samozatajno Mandžukić pomaže bolnicu u Slavonskom Brodu, a svi sugrađani ga se rado sjećaju. Tako je samozatajno pomogao i zakladi Ana Rukavina, no odala ga je objava, točnije, zahvala ljudi iz Zaklade.</p><p>- Jednu donaciju bismo posebno istaknuli, jer iako nam je stigla na žiro račun bez ikakve najave, ne bismo htjeli da prođe neprimjećeno. Nakon Svjetskog nogometnog prvenstva, naši reprezentativci su osim nogometnih vještina, brojnim donacijama pokazali i veliko srce. Tako je i na žiro račun Zaklade Ana Rukavina, puno prije prvenstva stigla donacija na ime reprezentativca Marija Mandžukića.</p><p>Hvala dragom Super Mariju od srca na plemenitoj donaciji koja će uvelike pomoći našem daljnjem radu te se nadamo da će ova zahvala naći put do njega - zahvalili su se u ime Zaklade.</p><p>Osim Mandže, velikim humanitarcem pokazao se i Marcelo Brozović, koji je Makedonki Stamenki Tripkovskoj (26) uplatio 3000 eura za rehabilitaciju nakon operacije kuka. Svaka čast, dečki. </p>