Mandžo 'lajkao' Sarrijev otkaz: Nisu se voljeli, rastanak je bio bolan, a moglo je biti drugačije

EH, DA JE... Sve je moglo biti drugačije da je Maurizio Sarri imao sluha za navijače, svlačionicu i samog Marija Mandžukića. Mandžo bi i dan-danas bio u klubu, a pitanje je bi li Juve tražio novog trenera

<p><strong>Maurizio Sarri</strong> dobio je otkaz na mjestu trenera <strong>Juventusa</strong>. Iako je osvojio deveti uzastopni Scudetto i ispisao povijest 'stare dame', puno toga nije štimalo pa je obitelj <strong>Agnelli </strong>odlučila da je razlaz najbolja opcija za sve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pjanić u Mandžinom dresu igra PS</strong></p><p>Sarri nije uspio nametnuti svoj nogomet kakav je gajio u Empoliju i Napoliju pa je od potonjih izgubio u finalu kupa te ispao iz Lige prvaka već u osmini finala od Lyona.</p><h2>Nije htio čuti</h2><p>Talijanski strateg i svlačionica jednostavno nisu disali kao jedno, mnogim igračima Sarrijeve ideje bile su nejasne, a činjenica da ima samo 15-ak igrača koje koristi i da je u taj 'zatvoreni krug' vrlo teško ući osjetio je i <strong>Marko Rog u Napoliju.</strong></p><p>Tvrdoglavi Sarri nije jedan od onih koji se prilagođavaju momčadi već od postojećih igrača traži ispunjenje zadataka. I neki su, premda su itekako zadužili 'bijelo-crni' dres, na kraju svega ispaštali. <strong>Mario Mandžukić </strong>dao je sve za Juventus i svaki navijač torinskog kluba zna što je Mandžo značio onda kada je bio u klubu.</p><p>Bespoštedni radnik, veliki ratnik i jedan od onih na koje se trener može osloniti čak i kada nikome ne ide na koncu svega ostavljen je kao pas na cesti. I to pretežito zbog Sarrijeve igračke filozofije.</p><p>Mandžukić i Juventus rastali su se na najbolniji način u periodu kada je Mandžo bez razloga dugo vremena sjedio na klupi pa na koncu i bio izbačen iz momčadi. Da je Talijan imao sluha, da je pokušao uklopiti Mandžu u svoju filozofiju igre (a zna se da ne koristi robusne napadače) priča bi vjerojatno bila drugačija.</p><p>U sezoni kada je <strong>Cristiano Ronaldo</strong> pristigao u Torino, bilo je svega dva ili tri tako paklena tandema u svijetu kao što su bili on i Mandžo. Da je Sarri imao sluha za navijače, svlačionicu i samog Mandžukića, ne bi taj 'đilkoš' danas lajkao objavu <strong>Juventusa </strong>na Instagramu i podržao Sarrijev otkaz.</p><p>Svi znamo da to nije u Mandžinom stilu, da nikada nije bio osvetoljubiv i da se nešto gadno mora dogoditi da mu se zamjeri. Dobri duh svlačionice Juventusa iz vremena kad je ginuo na travnjaku, zbijao ključne golove u Ligi prvaka, s <strong>Patriceom Evrom</strong> palio društvene mreže ne bi bez razloga ovako jasno i javno poručio što o Sarriju misli.</p><p>No, nije sam. <strong>Emre Can</strong>, koji je zbog Talijana završio u Borussiji Dortmund, pa čak i igrač koji je trenutno u klubu <strong>Douglas Costa </strong>i koji se ove sezone naigrao samo kada je ulazio s klupe, lajkali su istu objavu kao i Mandžo.</p><p>Jedno je biti čovjek i gajiti kolektiv, drugo svoju nogometnu filozofiju ugraditi u taj kolektiv. Pitanje je je li Sarri išta od toga uspio.</p>