Mandžo 'out' do kraja sezone? 'Ima velike probleme s tetivom'

Mario Mandžukić ima ogromnih problema s ozljedom ahilove tetive. Teško, ali teško da ćemo ga vidjeti do kraja sezone, rekao je Massimiliano Allegri i time šokirao navijače Juventusa.

Tu nije kraj problemima Juventusa...

- Dybala će izvan terena biti 20 dana. Douglas Costa, ako sve bude dobro, vraća se za 10 dana, kao i Caceres. Chiellini bi se mogao vratiti protiv Intera, a Barzagli bi trebao biti spreman za Inter - rekao je Allegri.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Allegri confirms: "Perin and Khedira must be operated on, Mandzukic is unlikely to be back this season, Dybala out 20 days, Douglas Costa out 10 days. Caceres out 10 days. Chiellini could come back against Inter."