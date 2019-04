Mandžo zamalo zabio škarice, Kean srušio Milan u 84. minuti

U derbiju 31. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je pobijedio Milan sa 2-1 okrenuvši rezultat u posljednjih pola sata utakmice.

Bila je to osma uzastopna pobjeda Juventusa u međusobnim dvobojima.

Gosti su poveli u 39. minuti golom Krzysztofa Piateka na asistenciju Tiemouea Bakayoka. Bio je to već 21. gol poljskog napadača ove sezone čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s napadačem Sampdorije Fabiom Quagliarellom.

Juventus je bio korak do izjednačenja u 46. minuti kada je Mario Mandžukić fantastično pucao škaricama, no Pepe Reina je sjajno reagirao. Juve je ipak izjednačio u 60. minuti iz kaznenog udarac kojeg je izborio i realizirao Paulo Dybala. Do potpunog preokreta došlo je u 84. minuti kada je Moise Kean zabio za 2-1.

U ranije odigranom susretu Parma - Torino su odigrali bez golova.

Juve je ovom pobjedom stigao na korak do obrane naslova prvaka. Torinska 'Stara dama' vodi sa 84 boda, Napoli na drugom mjestu ima 63 boda i utakmicu manje, dok je treći Inter sa 56 bodova. Milan je četvrti sa 52 boda, no Atalanta ima bod manje i utakmicu manje pa bi 'Rossoneri' mogli ostati bez pozicije koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.