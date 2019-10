Mane o svađi: Salah me pitao jesam li ljut, naravno da jesam!

Kloppov brod mirno plovi novom sezonom. Liverpool je nakon osam kola uvjerljivo prvi u Premier ligi s devet bodova više od drugoplasiranog Manchester Cityja. U Ligi prvaka su sezonu započeli porazom od Napolija, ali to je bio tek početak sezone i Kloppov stroj polako se zakuhtava.

U momčadi je fantastična atmosfera, momčad je stvorila sjajnu kemiju, ali nekada itekako zna biti trzavica. Redsi su puni sjajni napadača kojima je cilj zabiti što više golova, ali to nekad zna dovesti do svađe, kao one što je bila u kolovozu.

Liverpool je krajem kolovoza pobijedio Burnley 3-0 u 4. kolu Premier lige, a Mohamed Salah nikako nije uspio zabiti gol. Toliko je bio ustrajan u toj namjeri da je malo pretjerao i bio je presebičan u nekim trenucima kada su njegovi suigrači bili u puno boljim situacijama, kao naprimjer Sadio Mane.

Sadio Mane absolutely lost it with Mohammad Salah for being greedy against Burnley. pic.twitter.com/WjOLwOxQJQ — Football Stuff (@FootbalIStuff) August 31, 2019

Senegalac je izašao iz igre krajem utakmice i počeo je mlatarati rukama i vikati. Mnogi su mislili da je ljut na šefa Jurgena Klopp, ali njegova ljutnja bila je upućena Salahu koji je bio mrvicu presebičan u jednoj situaciji.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Napadač Liverpoola Sadio Mane otkrio je za medije nakon mjesec i pol dana što se sve događalo poslije te utakmice i otkrio je zašto je bio nervozan na klupi gdje su ga svi tješili.

- Salah mi je rekao, 'Sadio, zašto si ljut?', na što sam mu odgovorio da mi nije dodao loptu, a on je dodao: 'Nisam te vidio, znaš da nemam ništa protiv tebe'. Znao sam to, ali iživcirala me njegova reakcija. Ponekad pričamo na mobitel, dopisujemo i nemamo nikakvih problema - rekao je Mane.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Klopp je bio iznenađen njegovom reakcijom i nakon utakmice je odmah došao u svlačionicu i pozvao Senegalca na razgovor.

- Pričali smo međusobno i onda je u prostoriju ušao Klopp i pozvao me u svoj ured. Rekao sam mu da smo već sve riješili na što je on bio ugodno iznenađen - zaključio je Senegalac.

Te su trzavice prošle i Liverpool sada igra fantastično. I Mane i Salah igraju sjajno, a za Redse je najbitnije da su oni u odličnom odnosu i da se slažu jedan s drugim na terenu.

Egipćanin ima četiri gola nakon osam kola, a Senegalac je na brojci od pet.