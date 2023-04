Manijak joj se prišuljao i zario nož u leđa: Umro čovjek koji je uništio karijeru Monice Seles

Günther Parche, poremećeni Nijemac koji je 30. travnja 1993. napao tadašnju prvu tenisačicu svijeta Monicu Seles (49), preminuo je u 69. godini prošloga kolovoza, objavio je u petak njemački medij Die Welt.

Parche je zadnjih 14 godina života bio sam u sobi u domu za starije i nemoćne. Zadnja četiri tjedna samo je ležao dok jedne noći nije mirno preminuo u snu. Bio je na odjelu palijativne skrbi, javlja njemački medij.

Njegov atentat usred teniskog meča u Hamburgu te 1993. šokirao je svijet. Utrčao je na teren i velikim kuhinjskim nožem ubo Mađaricu rođenu u Novom Sadu, koja je do 1994. nastupala za Jugoslaviju, a potom za Sjedinjene Države.

Video bi neke mogao uznemiriti:

Napadača su odmah svladali, a ubod dubine četiri centimetra nazubljenim nožem za skidanje mesa s kostiju ozlijedio je mišiće i tkivo oko lijeve ramene lopatice tenisačice.

Do tog trenutka ona je dominirala ženskim tenisom. U dvije godine osvojila je 22 turnira, od čega sedam Grand Slamova i često u finalima pobjeđivala Steffi Graf, tada prvu tenisačicu svijeta.

Parche je tada bio 38-godišnji nezaposleni Nijemac, opsjednut Steffi Graf. Nije mogao podnositi da Selesova grabi prema broju jedan i počeo ju je pratiti. Kad je Monika u Berlinu srušila Graf s prvog mjesta, Parche je potpuno poludio i odlučio Moniku Seles izbaciti iz igre bez obzira na rizik.

Foto: YouTube

Više nije htjela ići u Njemačku

Oporavila se za nekoliko tjedana, ali napad je na njoj ostavio velike psihičke ožiljke. Profesionalnom tenisu nije se vratila čak dvije i pol godine.

- Nevjerojatno je da me taj čovjek ozlijedio s namjerom, a za to nije dobio nikakvu kaznu. Jednostavno, ne želim više ići u Njemačku, tamo se ne osjećam ugodno, sve me podsjeća na taj dan - govorila je Monika.

Sud je utvrdio da Parche ima "jako abnormalnu strukturu ličnosti" i smanjenu sposobnost kontrole pa ga je, nakon šest mjeseci pritvora, osudio na dvije godine uvjetno zbog nanošenja teške tjelesne ozljede.

Seles se vratila tenisu i igrala sjajno, ali više nikad nije došla na prvo mjesto WTA ljestvice. Blistavu je karijeru okončala 2003. s 53 osvojena turnira i devet Grand Slam naslova. Danas živi na Floridi i drži motivacijske govore o poremećaju u prehrani, ujedno i pomaže psima. Godine 2014. udala se za milijardera Toma Golisana (81).

Najčitaniji članci