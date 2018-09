Mansour: Ovo je Hrgoviću meč života, a meni tek jedan u nizu

Još je samo tri dana ostalo do velike borbe između Filipa Hrgovića (26) i Amira Mansoura (46) za internacionalni pojas prema WBC-u, a danas je u zagrebačkoj Esplanadi održana konferencija uočiu spektakla koji će se održati u Areni Zagreb. Hrgović će se za naslov boriti protiv 20 godina starijeg borca.

Konferenciju je otvorio vlasnik promocije koja je zaslužna za cijeli događaj, Kalle Sauerland.

“Spreman sam za robijaša!” Filip Hrgović prvi put licem u lice s Amirom Mansourom uoči boksačkog spektakla u Areni! Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 5. rujna 2018.

- Prepoznali smo Filipa kao Mavrovićevog nasljednika i vjerujemo da može osvojiti naslov svjetskog prvaka. Jako je marljiv boksač i mislimo da je Mansour jako težak boksač, no očekujemo da će Filip postati svjetski prvak. Ovo će mu biti šesta borba - rekao je Sauerland

Prvi se od boraca novinarima obratio se Amerikanac Mansour koji ima čak 46 godina, no i dalje ne odustaje od svoje najveće ljubavi - boksa

- Posjetio sam mnoge zemlje prije nastupa, i ovo je boks. Ono što bi htio istaknuti da sam počašćen što sam mogao doći u ovu zemlju. Mislim da kao borci moramo biti zadovoljni što imamo priliku upoznati druge kulture i boriti se u drugim zemljama - započeo je Amir Mansour konferenciju te pokazao veliko poštovanje prema Hrgoviću.

- Kada vidite boksača koji zastupa svoju zemlju na olimpijskim igrama i tamo osvoji broncu možete jedino iskazati poštovanje. Što se tiče ringa, 46 mi je godina i čast mi je što mogu nastupati i što me se smatra teškim protivnikom. Ovo je za Filipa nastup života, a ja radim ono što sam radio već puno puta. Filip je taj koji se bori za taj naslov i on će morati probuditi ratnika u sebi ako želi pobijediti. Ja sam veliki ljubitelj boksa i jedva čekam vidjeti što može Hrgović pokazati u toj borbi. I kada zvonce u ringu označi početak borbe, vidjeti ćemo dva muškarca od kojih je jedan ovo puno puta prošao, a drugome je ovo prvi put.

Amerikanac je čak osam godina proveo u zatvoru zbog dilanja kokaina, no smatra da vrijeme provedeno tamo nije imalo utjecaja na formiranju njega kao boljeg sportaša.

- Zatvor ne mijenja ništa kod sportaša. Jedino što sam tamo mogao raditi je sanjarenje da ću postati svjetski prvak. Tamo sam čitao knjige i trenirao te mislim da sam postao bolja osoba. No, ne mogu zahvaliti zatvoru na tome što sam postao bolji sportaš - iskren je Mansour.

Nakon njega riječ je dobio čovjek zbog kojeg se cijeli ovaj događaj i održava, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović.

- Drago mi je da se sve ovo događa zbog mene, ostvario mi se san. Osjećam se odlično, trenirao sam kao nikad dosad, s novim trenerom sam radio na nekim nedostatcima i mislim da sam bolji nego kad sam otišao u Miami - rekao je Filip, no naljutila ga je izjava njegovog protivnika.

- To nije istina da je ovo nešto novo za mene, ja sam boksao preko 12 godina i imam preko 100 mečeva u amaterskom boksu. Borio sam se sa svim najboljim amaterima i mogu reći da se ne bojim nikog i pokazati ću u subotu da ovo nije ništa novo za mene. Mislim da je Amir zahtjevan ispit za mene i jako ga poštujem. On je odličan borac i jako hrabar te mislim da neće biti lagan meč. No, to nije ništa novo za mene i spreman sam za Amira - odgovorio je Hrga.

Borci tijekom meča imaju velikih mentalnih oscilacija, a upravo su to novinari pitali Hrgovića i njegovog novog trenera Pedra Diaza.

- Filip je sam svoj psiholog. Smatram da ako je tijelo spremno i ako je borac fizički spreman, sve će biti u redu - kratko je odgovorio Diaz, a Filip je dodao:

- Ni Pedro me ne može pripremiti na psihološke stvari. To je sve na meni i kako ću se nositi s tim. Sve je na meni kada počne borba - rekao je sjajni boksač te emotivno zaključio konferenciju

- Moram još jednom zahvalit svima, moram zahvaliti svome promotoru Sauerlandu koji je sve ovo organizirao. Moram zahvaliti svome timu s kojim sam radio do odlaska u Ameriku i s kojim ću nastaviti raditi. Zahvala ide i novome treneru Diazu i njegovom timu koji su me pripremili za ovu borbu. Sretan sam što se sve ovo događa i da će to biti veliki spektakl - zaključio je Hrga.

Filipu će ovo biti borba broj šest u profesionalnom boksu te je dosad svaki put pobijedio, a s druge strane će mu stajati 36. boksač svijeta s omjerom 23-2-1 uz 16 nokauta. No, na krilima domaće publike i sjajne fizičke spreme, Filip se ima pravo nadati pobjedi protiv 20 godina starijeg boksača. Veliki boksački spektakl u Areni Zagreb počinje u subotu u 19 sati, a prijenos će biti na RTL-u.