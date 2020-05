'Maradona ili Messi? Pa znamo tko je svjetski prvak, a tko ne'

Dilema nogometne današnjice je 'Messi ili Ronaldo?', a 'Maradona ili Messi?' je - dilema cijele nogometne povijesti! Jer, Cristiano jest čudesan nogometaš, ali nije 'čarobnjak', nije 'vanzemaljac' kao dva omalena argentinska genija.

Na kraju sve (kao npr. na temu 'Jordan ili LeBron?', 'Dražen ili Toni?') ispadne stvar osobnog ukusa. Ali... Postoje i neki kriteriji, osvojeni trofeji, paralele između dviju era, okolnosti u kojima su najveći majstori igrali. Kvaliteta suigrača, veličina kluba, zaštićenost od strane sudaca u ovo ili ono doba tj. grubosti s kojima su neki morali živjeti, a neki ne.

Marco 'Diablo' Etcheverry jedan je od najvažnijih nogometaša bolivijske povijesti. Čovjek koji je počeo u Maradonino doba, a u Messijevoj eri je nogometni komentator. Južnoamerikanac koji je 'progutao' svaku odigranu minutu oba nogometna artista.

I kad se podvuče crta, procjena je ista kao kod 99.99% Argentinaca i svih Južnoamerikanaca:

- Ne možeš igrati za Argentinu, a biti u konkurenciji za najboljeg svih vremena: ako nisi postao svjetski prvak! Vrlo jednostavno. To čini ogromnu, presudnu razliku - pričao je Etcheverry za argentinski Super Deportivo Radio.

- Nije Leo Messi iz neke nacije koja ima samo njega nego kroz cijelu karijeru ima jednako dobru ako ne i bolju argentinsku reprezentaciju oko sebe. Naravno, čeka ga bar još jedan Mundijal i može ga osvojiti pa ući u konkurenciju, ali zasad... Najveći je samo jedan. Diego Armando Maradona.

Dodao je još nekoliko razloga:

- Diego je ovo što radi Messi radio na 'oranicama' na kojima lopta nikad ne bi dvaput jednako odskočila i u doba u kojem su ga protivnici doslovno lomili. U Španjolskoj su mu baš slomili nogu, a '80-ih i '90-ih, svejedno pričamo li o Serie A ili Svjetskim prvenstvima, na njemu su rađeni faulovi koji su danas nezamislivi. Messi igra u nemjerljivo mekšoj i lakšoj eri.

Postoji još jedna 'ilustracija'.

- Messi je došao u klub i momčad koji su već navikli osvajati najveće trofeje. Maradoni su u Barceloni slomili nogu pa je otišao u Italiju i: nije Napoli njega napravio najboljim nego je on cijeli jedan klub napravio velikim! Primera u kojoj je igrao Diego i ova Primera nemaju veze jedna s drugom. O talijanskim obranama da ni ne govorim.

Dilema, dakle, nema:

- Sve su to razlike, a najveća je to što je Maradona 1986. odigrao kao nitko nikad i postao prvak svijeta, odvukao Argentinu do svjetskog naslova. I zato je: najveći nogometaš svih vremena! - zaključio je Etcheverry.