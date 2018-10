Maradonin savjet Messiju: Ne vraćaj se više u reprezentaciju!

Diego Maradona uvijek ima nešto za reći, a ni u posljednjem intervjuu za najveći argentinski list Clarin nije se suzdržavao. Osvrnuo se, između ostalog, na izbornika Lionela Scalonija i Lea Messija, kojem je poručio da se nema razloga vraćati u reprezentaciju.

- Messi nas je sve trebao poslati kvragu. On nije kriv što nije svjetski prvak. Mi smo sve nade polagali u njega, ali kad odeš na trkalište nadaš se da će tvoj konj pobijediti, a on bude osmi. U Formuli 1 Vettel ima odličnu mašinu i pobijedio je Hamiltona. Danas me nacionalni tim više uopće ne oduševljava. Jednako kao što ne može probuditi navijače. Izgubili smo strast. Ne možeš igrati s Nikaragvom. Ne možeš igrati s Maltom. Ne, brate, sav prestiž koji smo imali bacamo u WC - slikovito je Maradona rekao što misli o Gaučosima.

Istaknuo je kako bi zato volio da se Messi ni ne vrati u reprezentaciju. Jer, kako je rekao, njega krive i kad izgubi U15 reprezentacija. Uvijek i za sve.

- Ma rekao bih mu 'ludi, ne idi više'. Pa da vidimo kako će se nositi s tim. Koliko su zapravo hrabri - rekao je Maradona.

Posebno oštar bio je prema novom izborniku.

- Boljelo me gledati utakmice na Svjetskom prvenstvu, nema tu više poštovanja. A sad stave Scalonija. Dobar je on dečko, ali ne može upravljati ni prometom. Kako njemu damo argentinsku reprezentaciju?! Jesmo li svi ludi?! I on kaže 'spreman sam'.. Uz dužno poštovanje, nikad te nisam vidio da zabijaš gol za Argentinu. Kao čovjek, u redu, možemo roštiljati zajedno, ali kao trener nacionalnog tima, ne - zaključila je argentinska legenda.