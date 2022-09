Marca: Ivo Grbić je svjetlosnim godinama lošiji od Slovenca...

Razgovaramo u tom smjeru jer želim braniti i zato je nova posudba opcija, rekao je Ivo Grbić (26) dok je još trajao prijelazni rok.

No, Atletico ga nije dao nikome, povukao ga je s posudbe iz Lillea i napokon pokazao da mu - vjeruje.

Šansa je došla zbog ozljede Jana Oblaka pa je Grbić 11. rujna prvi put odigrao svih 90 minuta za Atletico. Bilo je to u pobjedi 4-1 protiv Celte, uz ocjenu 6 i opasku kako je bio dobar iako ne posve uvjerljiv.

Nova je šansa došla u utorak u Ligi prvaka. No, u Leverkusenu su Madriđani izgubili 2-0, a Marca je igru našega golmana opisala ovako:

- U debiju u Ligi prvaka za Atletico bio je nekako nervozan. Nije mogao puno učiniti kod golova, ali nije momčadi donio sigurnost kao Oblak. Svjetlosnim je godinama ispod Slovenca.

Da, teško je živjeti svaki dan u sjeni ponajboljega golmana svijeta i mjeriti se s takvim asom. Ali Grbić nije ni razočarao i zaslužio je šansu. Iako će bitka za tri mjesta na SP-u u Kataru biti žestoka, zasad je HNL trojac Livaković, Kalinić, Ivušić u prednosti.

- Jan je jako dobar čovjek i jedan od najboljih golmana na svijetu. On mi pomaže da se u glavi bolje spremim. Nije lako, stotinu puta sam razgovarao s njim. On mi je važan ovdje, zajedno s trenerom vratara i trenerom Simeoneom. Također mi pomaže i Stefan Savić. On i Oblak su legende ovdje, dugo su u klubu - rekao je Grbić nakon Celte.

Grbić je ove sezone brabio u tri utakmice i primio je tri gola. Prošle je sezone branio 29 za Lille, ali nakon 6. veljače i potopa 5-1 od PSG-a ni minute.

