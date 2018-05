Marca: Messi nije vrijeđao suca niti je pokazao nepoštovanje...

Barcelona i Real odigrali su 2-2 u El Clasicu prepunom lijepih poteza, ali i simuliranja, udaranja, divljačkih startova i, što je već tradicionalno za španjolsku ligu - katastrofalnog suđenja. Ovaj put se realovci žale da su oštećeni. Počelo je od Jordija Albe koji je uhvatio Modrića za vrat i prošao bez kazne, kao Bale nakon divljačkog start na Umtitiju.

Potom je Sergi Roberto udario Marcela, Realov lijevi bek pao je kao da ga je pogodio komet pa je nakon utakmice rekao da mu zapravo nije jasno zašto je Roberto dobio crveni karton.

Sukobili su se u prvom dijelu Suarez i Ramos, Messi je išao vratiti Ramosu koji je udario laktom Suareza tako što ga je 'pokosio' uz aut liniju za što je dobio žuti karton. Neki smatraju da je trebao dobiti crveni.

Tko o čemu, realovci o sucima

Suarez je napravio čisti faul kod drugog Barcinog gola, a Real je trebao dobiti i penal nakon što je Alba udario Marcela u 16 metara. Tu su i dva pogrešno dosuđena zaleđa, jedno kod Reala i jedno kod Barcelone, oba su mogla završiti golovima.

No možda i najviše prašine nakon El Clasica podigla je izjava Sergija Ramosa koji je optužio Lea Messija da je utjecao na glavnog suca na poluvremenu riječima: 'Zas*ao si, misliš da je OK što im poklanjaš?!'

Prenijeli su to svi španjolski mediji, uključujući madridsku Marcu, ali ona se sad ograđuje i piše da na mjestu na kojem se tvrdi da je Messi pričao sa sucem, a to je u tunelu, postoje kamere, te da one nisu ništa zabilježile.

Isto tako, Marca piše da, prema njezinim izvorima, Messi niti u jednom trenutku nije vrijeđao suca niti pokazao nepoštovanje.