Realovci bijesni na suca: Je li ih sudac oštetio protiv Barce?

Strašan duel Barcelone i Real Madrida (2-2) na Nou Campu donio je 28 faulova, osam žutih kartona, jedan crveni i dvije uistinu dvojbene odluke suca Hernandeza iz Las Palmasa.

Obje na štetu Real Madrida!

Pod najvećim fokusom naći će se 52. minuta, odnosno detalj kada Luis Suarez, čini se, faulom uzima loptu Raphaelu Varaneu uoči gola Lionela Messija. Argentinac je kasnije lijepo pogodio, no Realovci su bili bijesni zbog ovog detalja.

This is what Suarez did to Varane, before setting up Messi for his goal. Unreal missed call that led to an unfair goal...... unreal. #VAR #ElClassico #BarcaVsMadrid #Ronaldo #messi pic.twitter.com/AoIlsAGzad