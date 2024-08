Marca: Modrić će sad biti drugi izvođač prekida u Real Madridu

Luka Modrić za mjesec dana navršava 39 godina. Bez obzira na to, u aktualnom prvaku Španjolske i Europe, Real Madridu, imat će važnu ulogu u nadolazećoj sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić produžio s Realom

Marca otkriva da će Modrić u 13. sezoni u Realu biti jedan od "pet glavnih izvođača prekida" najvećeg kluba. Najčitaniji španjolski sportski list ovako ih je poredao: Arda Güler, Luka Modrić, Fede Valverde, Jude Bellingham i David Alaba.

Luka je nedavno produžio s Realom na još godinu dana. Još prošle sezone imao je bitno manju minutažu, nego li prethodnih godina, a imat će, pišu Španjolci, još manju u nadolazećoj sezoni.

Modrić je za Real odigrao 534 utakmice, postigao 39 i namjestio 86 golova. Najtrofejniji je igrač u povijesti kluba s 26 titula. Najvažniji trofeji su mu četiri španjolska i šest europskih naslova. Nahvalio ga je u recentnom medijskom istupu Toni Kroos (34), koji se nedavno umirovio.

- Luka želi igrati do kraja, prihvatio je novu ulogu, po kojoj igra manje. Ja ne bih tako. Ali on to vidi drukčije, svatko ima svoj put. Cristiano i Luka su ovisnici o uspjehu. To ne prestaje. Odlučili su suprotno onome što napravi 95 posto nogometaša, a to je prestati igrati na vrhuncu.