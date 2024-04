Marca: Modrić je jedinstven, on je duhovni vođa, ne želi otići...

Luka Modrić još uvijek ne zna svoju sudbinu na kraju sezone. U Realu su prvo mislili u sljedeću sezonu krenuti bez hrvatskog kapetana, ali kako ova sezona odmiče kraju, sve više žele da Modrić ostane. Maestro je u nekoliko intervjua izjavio kako ne bi imao ništa protiv da karijeru završi u Madridu, a iz dana u dan pokazuje da zaslužuje dobiti još jedan ugovor, onaj kojim će zaključiti karijeru.

- Modrić želi ostati u Realu još jednu sezonu i svojim nogometom se buni protiv onih koji pretpostavljaju da će 30. lipnja napustiti klub. Njegovi nastupi protiv Manchester Cityja i Barcelone pokazuju da je daleko od mirovine unatoč godinama koje ima. Iz utakmice u utakmicu pokazuje da je jedinstven igrač. Gotovo svi u klubu su njegov odlazak uzeli zdravo za gotovo, ali njegove igre i želja za ostankom ne isključuju nijedan scenarij. Modrić je najbolja desetka u povijesti Reala, no još nije razgovarao s čelnicima kluba o produljenju - piše Marca.

Španjolski mediji posebno hvali Modrićevu igru u El Clasicu u kojem je Luka odigrao 90 minuta i bio jedan od najboljih pojedinaca momčadi iz Madrida. Od njega su bolje bili ocijenjeni samo Vasquez i Bellingham koji su zabili gol.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona | Foto: Juan Medina

- On je bio Ancelottijevo iznenađenje u prvih 11 i bio je izvanredan. Kao kapetan, nogometni i duhovni vođa vodio je momčad do pobjede. Odigrao je cijelu utakmicu bez ikakvih znakova slabosti. Ancelotti ga je ostavio do kraja na terenu, a prije njega je mijenjao Kroosa, Viniciusa i Rodryga.

Modrić je došao na korak od 25. trofeja s Realom, a još ga uz to čeka i borba za Ligu prvaka gdje ih u polufinalu čeka Bayern München. Ako se kraljevski klub domogne oba trofeja, Nacho i on postat će najtrofejniji igrači u povijesti kluba s 26 trofeja.

Modrić, 38-godišnji veznjak, najstariji je igrač vodeće momčadi španjolskog nogometnog prvenstva, a ugovor mu istječe za dva mjeseca, 30. lipnja. Opcije koje mu se nude su odlazak u MLS, Saudijska Arabija, povratak u Dinamo ili ona najizglednija - ostanak u Realu do kraja karijere. Modrić je ove sezone nastupio u 38 utakmica, skupio 1860 minuta i zabio dva gola uz šest asistencija.

- Ove sezone ne igra koliko je očekivao, ali i dalje pokazuje da je jedan od ključnih igrača. Ne treba započeti svih 60 utakmica da bi bio važan igrač. I to se najbolje vidjelo prošlog tjedna. Navijači žele da ostane, dobiva ovacije na svakoj utakmici. Modrić se sam osjeća korisnim i važnim te želi ostati - završila je Marca.