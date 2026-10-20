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ZBOG OZLJEDE

Marca: Nastup Danija Olma u El Clasicu je praktički isključen...

Piše Jakov Drobnjak,
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Marca: Nastup Danija Olma u El Clasicu je praktički isključen...
Foto: Stephane Mahe
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Šok za Barcu! Dani Olmo se ozlijedio u 100. nastupu i pod velikim je upitnikom za El Clásico protiv Reala

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Dani Olmo ozlijedio se u svojem 100. nastupu za Barcelonu, a njegov nastup u sljedećem El Clásicu protiv Real Madrida ozbiljno je upitan, javlja španjolska Marca.

Hansi Flick uvrstio je Olma u početnu postavu umjesto Fermína Lópeza, no španjolski veznjak nije dugo izdržao na terenu. Tijekom utakmice, u borbi za loptu s Vitinhom, došlo je do sudara nakon kojeg je osjetio bol u nozi i zatražio zamjenu.

Fermín je ušao umjesto njega u 27. minuti, a Olmo je nakon izlaska ostao na klupi, vidno razočaran zbog ozljede u svojem jubilarnom nastupu za katalonski klub.

Dijagnoza još nije poznata, no Marca ističe da je Olmov nastup protiv Real Madrida praktički isključen ako se ne pokaže da je riječ o bezazlenom problemu. Flick neće htjeti riskirati sa zdravljem veznjaka uoči jednog od najvažnijih susreta sezone.

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