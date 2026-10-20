Marca: Nastup Danija Olma u El Clasicu je praktički isključen...

Dani Olmo ozlijedio se u svojem 100. nastupu za Barcelonu, a njegov nastup u sljedećem El Clásicu protiv Real Madrida ozbiljno je upitan, javlja španjolska Marca.

Hansi Flick uvrstio je Olma u početnu postavu umjesto Fermína Lópeza, no španjolski veznjak nije dugo izdržao na terenu. Tijekom utakmice, u borbi za loptu s Vitinhom, došlo je do sudara nakon kojeg je osjetio bol u nozi i zatražio zamjenu.

‼️𝐀𝐥𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐎𝐥𝐦𝐨: 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝟐𝟔' 𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐫í𝐬 👉El azulgrana ha tenido que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares tras un mal apoyo y deja en el aire su presencia en el Clásico del domingo 📸Dani Barbeito https://t.co/oOwdI9Mhoi — Diario SPORT (@sport) October 20, 2026

Fermín je ušao umjesto njega u 27. minuti, a Olmo je nakon izlaska ostao na klupi, vidno razočaran zbog ozljede u svojem jubilarnom nastupu za katalonski klub.

Dijagnoza još nije poznata, no Marca ističe da je Olmov nastup protiv Real Madrida praktički isključen ako se ne pokaže da je riječ o bezazlenom problemu. Flick neće htjeti riskirati sa zdravljem veznjaka uoči jednog od najvažnijih susreta sezone.