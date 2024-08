Marca o Modriću: 'To je njegov život - od ovacija do ovacija'

'Kraljevi' su na gostovanju kod Las Palmasa u 3. kolu La lige kiksali i uzeli samo bod (1-1), a od prve ih je minute na teren poveo kapetan Luka Modrić (38). Igrao je 63 minute, a umjesto njega je na teren ušao Arda Guler.

O igri 'motora kraljeva' raspisala se i španjolska Marca, a bez obzira na rezultat, Luka uvijek dobije ovacije navijača protivničke momčadi na kojem god se stadionu igra.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić najtrofejniji realovac u povijesti

Pokretanje videa... 00:40 Real Madrid - Atalanta 2-0: Modrić je najtrofejniji realovac u povijesti, Mbappéov prvijenac | Video: 24sata/Video

- To je život Luke Modrića, od ovacija do ovacija. Vjerojatno ih je na stadionu Gran Canaria jedva doživio jer je njegova momčad gubila kad je izlazio iz igre i izgledala loše, a on je bio daleko od najboljeg izdanja - pišu iz Marce pa nastavljaju:

- Način na koji je domaćin igrao ga je ugušio, čak je nek lopte dodao pogrešno, a takve nije uspio proslijediti tek nekoliko puta u karijeri. Ali, u ovom trenutku njegova života to nije važno. Igra li Modrić, ovacije su zajamčene.

Foto: Sofascore za 24sata

Prema Sofascoreu je Luka Modrić imao ocjenu 7.3, a u AS-u su ovako opisali njegovu igru:

- U prvom je poluvremenu bio izgubljen zbog taktičke konfuzije u momčadi. To mu je bio prvi start sezone. U drugom poluvremenu pokušao je povući napad Reala, nije uspio povezati napadački trojac.