Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (33) definitivno ne proživljava najbolje dane u karijeri. Julien Lopetegui mu daje sve manje minuta na terenu, dok poznati španjolski list Marca sve češće dovodi u pitanje njegove (ne)sposobnosti igranja na najvišoj razini.

"Sevillin trener postavio se kod Lillea kao da želi pobijediti, a to je mogao samo tako da žrtvuje svetu kravu na sredini terena. Konačno je uradio navedeno i momčad je odmah prodisala zahvaljujući Rakitićevoj zamjeni Oliveru Torresu. On je doista bio dašak svježeg zraka u ustajalom dijelu ekipe. Za razliku od Rakitića, Torres uvijek želi i može nositi momčad i igru naprijed. Nažalost, odlična igra Torresa i suigrača iz veze, koja je u prvom dijelu donijela niz prilika nije oplođena golom. U drugom dijelu morali su ući rezervni dijelovi, ali oni su od dizelaša. S takvima je nemoguće iznenaditi suparnika.", napisala je Marca nakon remija Andalužana u Ligi prvaka.

Raketa je odigrao svega 17 posljednjih minuta, no i to im je bilo i više nego dovoljno da nahvale njegovu zamjenu (Olivera Torresa) i poruče da bi on trebao biti Lopeteguijev izbor ispred Rakitića.

"Torres je nepravedno bio zadnji izbor među veznjacima jer je kod Lillea pokazao sve što igrač sredine terena sa slobodom u igri mora raditi: donositi prevagu, voditi igru prema naprijed i biti poveznica s napadačima. To je ono što su neki od njegovih suigrača zaboravili."

U ocjenama igrača napisali su da je Hrvat spor, nesposoban i nepotreban...

"Čim je ušao u igru posvađao se s Augustinssonom jer mu ova nije dodao loptu onako kako je Rakitić htio. Njemu se inače lopta uvijek mora dodati točno u noge. Međutim, čak i kada je dobije tako, treba mu vječnost da potrči i pokrene akciju. Kod Rakitića je problema što ne zna ni kako zaustaviti, usporiti igru kada ima loptu. On je tako daleko od onog što Sevilla treba. Torres je pokazao što je to.