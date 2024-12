Marca oplela po Dinamu: Ova utakmica pokazuje zašto ima najviše poraza u europskoj eliti

Utakmica Dinama i Celtica (0-0) u 6. kolu Lige prvaka na Maksimiru nije oduševila nogometne sladokusce, pa se tako vrlo kritički na dvoboj osvrnula i španjolska Marca. U samom naslovu piše "Bez golova i bez nogometa u remiju Dinama i Celtica", a Marca je i u tekstu negativno pisala o dvoboju.

"Postoje utakmice u kojima navijači pobjeđuju u svakom slučaju. Utakmice s kojih je teško okrenuti pogled ili se za vrijeme njih ustati sa sjedala" - započinje u tekstu.

"Međutim, postoje i one druge koje nakon što završe ostave gledatelja s osjećajem da je potratio 90 minuta života. Ovo je bila jedna od takvih. Dinamo i Celtic odlučili se ne pojaviti na utakmici. S obzirom na to da se oba kluba bore za prolazak, od početka su potpisali remi te je početni rezultat ostao do kraja. Ali podjela bodova ne koristi nijednom od suparnika i ostavlja im neizvjesnost oko prolaska u nokaut fazu.

Obje momčadi mogle su pobjedom osigurati prolazak, ali nijedna nije pokazala želju ili ambiciju da slavi. Bile su previše preplašene završiti poražene. Taj strah učinio je početak utakmice sporim, s malo ritma i bez događanja. Ništa se nije dogodilo ni kako je vrijeme prolazilo" - pišu Španjolci i nastavljaju:

"Pristup Zagrepčana bio je jako defenzivan. Hrvati pokazuju malo ambicija. I dalje su momčad s najvišim postotkom poraza u europskim kupovima od klubova koji su u njima igrali 50 utakmica. Ova utakmica pokazuje zašto je to tako.

Dinamo je nastupio s pet braniča i čekanjem kontri. Tako nešto se radi od pamtivijeka i radit će se i dalje, ali s namjerom da se postigne gol. U slučaju Dinama, nema želje za tim jer kada on i napada u kontri, to radi s jednim ili dva igrača. To je donekle razumljivo kada se igra protiv diva, ali ne i večeras, kada je Dinamo igrao protiv kluba svog ranga", pišu Španjolci, a kritike upućuju i Celticu.

"Celtic nije bio toliko defenzivan kao Dinamo, ali nije mu to donijelo puno. Ako mu je cilj bio imati posjed a da se ne približi suparnikovom golu, uspio je u tome. Dominirao je na sredini, ali nije ugrozio Dinamo. Celtic ima munjevite igrače, ali oni su imali jadan dan.

Obje momčadi imale su ukupno ti udarca na gol, ali samo jedan je bio opasan. No njega je Schmeichel rutinski obranio. Sudac, koji se dosađivao kao svi koji su gledali ovaj meč, jedva je dočekao svirati za kraj".

Salve kritika nastavile su se i u zaključku utakmice:

"Dinamo si je otežao situaciju u remiju bez golova, bez uzbuđenja, bez prilika, bez nogometa. Liga prvaka je nevjerojatno natjecanje, ali to sigurno nije zbog utakmica kao što je ova u Hrvatskoj".