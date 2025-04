Pokrivač je triput pobijedio rak: 'Najveća inspiracija bila mi je kći Nika. Mama me spasila...'

Strašna tragedija potresla je hrvatski nogomet. Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač (39) poginuo je u prometnoj nesreći kod Karlovca.

U reprezentativnoj karijeri ostvario je 15 službenih nastupa, bio i član nacionalne vrste na Europskom prvenstvu 2008. godine u Austriji i Švicarskoj, za koju je u svakom trenutku davao sve od sebe.

Najveći trag ostavio je u Dinamu s kojim je osvojio četiri naslova prvaka i četiri Kupa, igrao je zajedno i s Lukom Modrićem. Bio je član Varteksa, Monaca, RB Salzburga, Inter Zaprešića, Rijeke, Šahtjora iz Karagandija, a karijeru je morao završiti nakon što su mu dijagnosticirali Hodgkinov limfom. Dvaput mu se vraćao, ali uspio ga je triput pobijediti i unatoč svim prognozama, vratiti se nogometu. Igrao je za gušt u NK Vojniću.

Pula: MAXtv 1. HNL, 3. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo Zagreb | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Bolest su mu otkrili 2015. godine dok je igrao u izraelskom Maccabiju iz Petah Tikve.

- Tri dana sam dobio slobodno, da dođem u Zagreb po stvari i da se vratim u Tel Aviv. U ta tri dana na vratu mi je iskočila neka kvrga. Nije me niti boljelo niti mi je smetalo. Istog dana sam otišao kod liječnika na kontrolu i on mi je vadio, tu, neku, kvrgicu. Poslali su na analizu i nakon par dana su ustvrdili da imam rak limfnih čvorova. Svijet mi se srušio. Za bolest sam saznao slučajno jer sam nekoliko dana prije toga prošao liječnički pregled u Maccabiju, koji nije pokazao ništa - rekao je Pokrivač i nastavio:

- Moja prva reakcija bila je: ‘Što je sad ovo?’. Praktički nikad nisam imao ni ozljedu, a sad se moram boriti za život!

Maccabi je u tim trenucima, umjesto da stane iza svog igrača, reagirao sramotno.

- Ponijeli su se neljudski. Kad sam im rekao za bolest, odmah su htjeli raskinuti ugovor - rekao je Pokrivač, koji je tužio klub Fifi, nagodio se i dobio odštetu.

Zagreb: Hrvatska protiv Kazahstana u kvalifikacijama za SP 2010 | Foto: Sandra Krunic/Pixsell

Otkrio je kako se osjećao kada je doznao za bolest.

- Prvo što mi je prošlo kroz glavu je bilo pitanja hoću li preživjeti. Bolest promijeni puno u životu, ali najveća inspiracija mi je bila moja kćerka Nika i zbog nje nisam nikada odustajao - rekao je Pokrivač.

Pobijedio je bolest pa se vratio nogometu u Slaven Belupo, no opet se vratila u kolovozu 2016. godine nakon čega opet morao sve ispočetka, išao je i na transplantaciju matičnih stanica, kad je sam sebi donirao stanice. I činilo se da je konačno zdrav. U siječnju 2017. godine još jednom se vratio u Slaven Belupo, no u svibnju iste godine je saznao zastrašujuću vijest - neugodna se bolest još jednom vratila...

- Najgore mi je bilo prvi puta. Nisam znao dokle je to otišlo, gdje se sve raširilo. Da li se da to uopće izliječiti? Sve mi je bilo strano. Kad mi se bolest drugi i treći puta vratila, znao sam da ću je pobijediti. Jer, ako sam je pobijedio prvi puta, pobijedit ću je i drugi i treći put. Takav sam. Uvijek sam bio borac. Iako mi nije bilo lako, proživio sam pakao - ispričao je u jednom intervjuu za Net.hr.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i ostalima, svjedočio Nikola Pokrivač | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedina opcija za ozdravljenje bila je transplantacija matičnih stanica, a donor mu je bila njegova majka koja mu je tada podarila novi život.

- Trebala mi je prvo majka donirati stanice. Iako je prvo bilo da neće zbog njezinih godina. Jer, liječnici su kazali kako bi bilo najbolje da mi netko do 40 godina starosti donira matične stanice. No na kraju donirala mi ih je moja majka jer, kad ti matične stanice donira netko iz obitelji, veća je vjerojatnost kako će se stanice bolje primiti u tijelu. Na kraju me majka spasila. I hvala joj na tome. Majka me rodila, majka me spasila - ispričao je Pokrivač koji je u prosincu 2017. godine treći put pobijedio bolest i od tada se više nije vratila, ali odlučio je reći zbogom profesionalnom nogometu.

Pokrivač je u Dinamu i reprezentaciji igrao s Lukom Modrićem, jednim od najboljih veznjaka svih vremena, a jednom nam je rekao da je Luka za njega i veliki čovjek.

ARHIVA - Nogometaši Dinama na Trgu bana Jelačića s navijačima proslavili naslov prvaka Hrvatske, 19.05.2007. | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Luka je bio nerazdvojan s Čaletom i Ćorlukom, odavno su oni najbolji prijatelji, a često smo se s njima družili Tadić i ja. On je oduvijek imao tu lidersku crtu u sebi. Kad sam došao u Dinamo, Luka je već bio kapetan momčadi. I tu je bio pravi vođa, na terenu i izvan njega - rekao je Nikola Pokrivač pa dodao:

- Ako bismo smjeli jednu večer otići na piće do 23 sata, svi bismo bili negdje skupa, a Luka bi jedini pazio na vrijeme, pa nas potjerao kućama. Čim bi rekao: ‘Dečki, dosta je, ajmo doma’, svi bismo ustali i otišli. Njegova je riječ već tad imala težinu, njega se slušalo. I uvijek je pazio na detalje, bio je svjestan kako je kao kapetan Dinama pod povećalom, pa je pazio da ni s čim ne odskače. Znao se ponašati, u svakom je pogledu svima nama bio primjer.

Ističe kako ga se najbolji igrač svijeta s ljudske strane dojmio i u, za njega, najtežim životnim trenucima, dok se borio s opakom bolešću...

- Da, za mene se pokazao velikim čovjekom i dok sam se borio sa svojim problemima. Luka me tad iznenadio, kao kapetan hrvatske reprezentacije je organizirao i sa svim reprezentativcima napravio te mi poslao jedan video podrške koji mi je u tim trenucima jako puno značio. Sve je to bila njegova ideja, svaka mu čast, tu se vidjelo kakav je on čovjek.