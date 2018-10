Marca: Real je u krizi jer su mu Modrić i Kroos u očajnoj formi

Real Madrid ne zna za pobjedu već četiri utakmice zbog čega slobodno možemo reći da 'kraljevi' trenutno prolaze kroz tešku krizu.

Da stvar bude još gora po njih, u te četiri utakmice nisu zabili niti jedan gol, a to im se nije dogodilo već više od 30 godina. Mnogi kao glavnog krivca za tu krizu vide trenera Lopeteguija, ali Marca je šokirala nogometnu javnost i označila Modrića i Kroosa kao ljude odgovorne za Realovu krizu.

- Dvostruka kriza u Madridu: 'Toni Kroos i Luka Modrić u očajnoj formi' - stoji u naslovu teksta kojeg je objavila Marca, a onda su pobliže objasnili zbog čega smatraju da su njih dvojica 'krivci'.

- Kroos u šest utakmica za klub i reprezentaciju ne zna za pobjedu. Sve je počelo porazom u Sevilli, a nastavilo se do posljednjeg poraza Njemačke od Francuske u susretu gdje je dao gol iz kaznenog udarca. Prošlo je već 540 minuta od njegove zadnje pobjede, a uz to je izgubio čvrstoću i preciznost, dvije karakteristike koje su ga najviše krasile - navode Španjolci, a onda objašnjavaju Modrićevu situaciju:

- Modrić je igrao za svoju reprezentaciju u remiju protiv Engleske (0-0) i to je već peta utakmicu koju je on igrao, a da njegova momčad nije dala gol. Ako to pretvorimo u minute dobit ćemo brojku od 499 minuta od kada je momčad u kojoj je igrao Luka Modrić zabila zadnji gol. Dobio je odmor samo u prijateljskoj utakmici protiv Jordana i ranije se vratio u Madrid kako bi trenirao sa suigračima - zaključuju.

Za trenera Reala sada slijedi ključan period. 'Kraljevski klub' će se najprije suočiti s Levanteom i Viktorijom Plzen, nakon čega slijedi spektakl i veliki okršaj s Barcelonom na kultnom Camp Nou, a Španjolci navode da dvojica veznjaka moraju što prije pronaći odgovor na lošu formu kako bi se rezultatska kriza Madriđana privela kraju.