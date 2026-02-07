Obavijesti

KAPETAN 'VATRENIH'

Marca u očaju: 'Maestro Modrić nedostaje nam u Real Madridu'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-agency.net

U 41. godini života hrvatski maestro Luka Modrić nastavlja dominirati na terenu. Jedan je od najboljih igrača Milana ove sezone, a to je potvrdio španjolski dnevni list Marca koji bi ga sad rado htio gledati u Realu

Luka Modrić (40) igra sjajno ove sezone u Milanu. S 'rossonerima' je trenutačno drugi u ligi i kaska pet bodova za Interom, ali do kraja sezone ostalo je još 15 kola i ništa nije gotovo. Motor je pomlađenog Milana i pravi lider na terenu, ali i van njega.

U dresu Milana odigrao je 25 utakmica, zabio gol i podijelio tri asistencije. Na sjever Italije stigao je bez odštete prošlo ljeto iz Real Madrida, a španjolska Marca piše kako bi kapetan 'vatrenih' bio sjajna adicija trenutačnom stanju 'kraljevskog kluba'. 

- Trenutačno je u Milanu i nema problema s ozljedama, što je posebno impresivno s obzirom na njegove godine i činjenicu da je Serie A iznimno fizički zahtjevna liga. S obzirom na sadašnje stanje s ozljedama u Real Madridu, bio bi fizički blagoslov imati ga u momčadi. Njegovo nogometno znanje i vrijednost su neupitni.

CALCIO - Serie A - Bologna FC vs AC Milan
Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / ipa-agency.net

Modrić je treći najkorišteniji igrač Milana (1874 minute) iza Alexisa Saelemaekersa (2118 minuta) i Mattea Gabbije (1946 minuta). Drugi je igrač po broju oduzetih lopti u Serie A (121) iza Nemanje Matića (Sassuolo) koji je posjed ponovno osvojio 140 puta. Najbolji hrvatski nogometaš većinu susreta počinje od prve minute.

- U dosadašnjih 26 utakmica u svim natjecanjima nije samo dva puta igrao svih 90 minuta. Neumoran je igrač koji bi zasigurno imao pozamašnu minutažu u Real Madridu ove sezone. 

Serie A - Bologna v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Odličan je u oba smjera i ključan dio Milanove veze.

- Kad je na terenu, Milanov tempo je neumoljiv. Drugi je igrač po broju osvojenih duela, kompletiranih dodavanja i asistencijama. Njegove igre su u konstantnom rastu. On je sjajan primjer mlađim nogometašima kako se ponašati u poznijim godinama karijere bez žaljenja i pritužbi.

Sjajni veznjak još uvijek nije produžio ugovor s 'rossonerima', ali čelnici kluba spremni su produžiti suradnju s njime do kraja sezone 2026./27. Bit će to njegov posljednji ugovor karijere, a nakon nadolazećeg Svjetskog prvenstva oprostit će se od reprezentacije. 

