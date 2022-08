Marić do trećeg kola, Musa se vraća na vrh, Brusich i Toić srušili umaške pobjednike...

Teniski klub Kvarner domaćin je sedmog turnira Stars Open Toura, najveće turneje teniskih rekreativaca. Više od 120 tenisača i tenisačica okupilo se i sakuplja bodove za završnicu, koja se bliži...

Igor Musa, bivši nogometaš Hajduka i Rijeke, koristi nedolazak svog glavnog rivala Darija Večerića i u najjačoj konkurenciji pro single došao je do polufinala. Na tom je putu izbacio i bivšeg rukometaša Zagreba i hrvatske reprezentacije Borisa Batinića.

U najbrojnijoj konkurenciji suorganizator Silvio Marić došao je do trećega kola pa izgubio od zaprešićkog aduta Luke Mandića. Klavijaturist Parnog valjka Berislav Blažević došao je do drugoga kola, a okušale su se i dvije djevojke. Sandra San došla je do drugog, a Dina Tomić ispala je u prvom kolu.

Domaći tenisači iz Rijeke dominiraju u konkurenciji pro parova, gdje su Kalčić i Omeragić pobijedili bivše nogometaše Marića i Manuela Bisakua, a Brusich i Toić izbacili su na startu pobjednike umaškog turnira Severa i Tinu Tomić, u sjajnom meču 6-3, 3-6, 7-5.

U nedjelju od 9 sati kreću polufinala, a od 15 su na rasporedu finala.

