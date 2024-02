Marić i komisija jasni: 'Hajduk suci nisu oštetili u Varaždinu'

Šef sudačke komisije Bruno Marić održao je konferenciju povodom snimki iz VAR sobe koje su dospjele u javnost. Marić je okupljenima razjasnio sve tri sporne situacije s utakmice Varaždina i Hajduka (1-1). Marić je izdvojio svaku situaciju i argumentirao zašto je ispravno dosuđena, ali je i detaljno objasnio komunikaciju između sudaca u VAR sobi i na terenu, ali i što ona znači. Marić je na sljedeći način objasnio prvu situaciju:

- Livaja je bio u poziciji, pomoćni sudac je signalizirao. Glavni sudac kaže priznaj gol pa ćemo pogledati. Pomoćni mu je signalizirao da je zaleđe, što znači da bi njegova odluka bila zaleđe. Ali glavni mu daje uputu da prizna pa ćemo pogledati. A uputa komisije je da se u dvojbenim situacijama pušta. A VAR će utvrditi. Ponavlja pomoćnik istu informaciju, s činjenicom da je on utvrdio da je zaleđe, ali u ovom slučaju sudac inzistira da puste pa će VAR utvrditi. Onda provjeravaju sve što prethodi golu, to je obveza svakog VAR tima - objasnio je Bruno Marić prvu situaciju pa nastavio:

- Zbog brzine pregleda snimke, ako VAR sudac utvrdi da je jedno zaleđe veće ili manje, ide se na kontrolu većeg, da se smanji vrijeme izgubljeno na VAR snimku. Dva igrača su u poziciji mogućeg zaleđa. Pa govori o drugom igraču kad ga tehničar upozorava da ga možda drži, on govori 'nema ništa'. Sudac je napravio izmjeru zaleđa sa svim kamerama i daje uputu da to ide van. Mi dalje ne odlučujemo ide li to van. Kola slušaju komunikaciju unutra sobe i nama je jako važno, imali smo problema s tim, ne možemo upravljati što ide van i nekad ta snimka nije prava. Ako frame prije ili frame poslije ode van, a recimo riječ je o crti za zaleđe, mi na to ne možemo utjecati.

Ispravne odluka sudaca

Zatim je Marić objasnio drugu situaciju u kojoj je priznat gol Varaždina nakon što je Livaji oduzeta lopta na centru. Napadač Hajduka tražio je prekršaj u tom napadu, ali Fran Jović pustio je igru, a kasnije i priznao gol,

- Četvrti sudac viče faul, faul, a uloga suca je da donese odluku na temelju svih parametara. Komunikacija unutra VAR sobe, a AVAR, pomoćnik u VAR sobi, mora ukazati na situaciju nužnu za pregledati. A kako je riječ o golu prije kojeg je akcija počela potencijalnim prekršajem - poslije će pokazati je li ili nije, ali njegova je uloga da na to ukaže, uloga pomoćnog VAR-a. Jedna od uputa je da VAR sudac pita suca što je vidio, što treba pregledati. Da se ne bi fokusirali na pogrešnu stvar pa donijeti pogrešnu odluku. Zato je VAR sudac pitao suca što si vidio. I sudac odgovara povlačenje oba igrača međusobno.

Zatim je na red došla i snimka kad su nogometaši Hajduka tražili penal zbog mogućeg igranja rukom nogometaša Varaždina te nedugo nakon toga mogućeg prekršaja za penal.

- Sudac na terenu daje informaciju VAR sobi, što mu je obveza, a VAR mora objasniti zašto je nešto presudio. On je naglasio guranje Pukštasa i nakon toga ruka, potencijalni kazneni udarac. Dvije situacije za pregledati i dobra komunikacija sudaca. Pogledajte koliko je puta sudac ponovio 'Pogledaj ruku'. Da se sudac u VAR sobi ne fokusira pogrešno i daje mu dodatnu informaciju da provjeri dvije potencijalne kažnjive situacije.

Nakon toga Marić je mogao jasno zaključiti:

- Sve su ispravne i točne i nismo oštetili Hajduk.