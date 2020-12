Marić: Imao sam koronu čak 17 dana, to me psihički mučilo, ali sada me konačno krenuo i gol...

Nisam još upoznao Silvija Berlusconija, i on je imao koronu, pa ga nema s nama. No, uz nas je cijelo vrijeme njegova 'desna ruka' Adriano Galliani. I da, jedva čekam dogodine Formulu 1 u Monzi, kaže Marić

<p>Korona? Imao sam blage simptome, ali nije to bilo ništa problematično. Ipak, kod mene se to odužilo, bio sam pozitivan 16-17 dana, tako da me to više psihološki mučilo. I stvaralo mi nekakvo opterećenje, kaže nam Mirko Marić (25).</p><p>Hrvatski nogometaš zabio je drugi gol u posljednje četiri utakmice, u srijedi je poentirao u prvenstvenoj utakmici (1-1) protiv Vicenze.</p><p>- Dobro je, hvala Bogu, krenulo me. Već poslije prve utakmice sezone dobio sam koronu, nas osam igrača je bilo van stroja, svi smo propustili neke važne dvoboje. I sada se polako vraćamo u formu, sve je kako treba. U posljednjih pet utakmica uhvatili smo tri pobjede i dva remija, svi su zadovoljni. Ipak smo nova momčad, puno je tu novih igrača, treba sve to i uigrati - kaže nam Mirko Marić, pa dodaje:</p><p>- Serie B? A baš je onakva kakvu sam i očekivao. Već sam ranije čuo priče kako je to prilično zahtjevna, agresivna i fizička liga, tu nema momčadi protiv kojih ćeš sigurno unaprijed upisati bodove. Uostalom, tablica sve govori, prvih 8-10 momčadi nalazi se u samo četiri-pet bodova. Naš je cilj jasan, želimo u Serie A, sada se dižemo, vjerujem da ćemo to na kraju sezone i dohvatiti.</p><p>U Monzi je s vama i Antonio Marin, kako se on snašao u Italiji?</p><p>- Haha, čuvam ga, stalno smo zajedno. I on je imao problema s koronom, još od dolaska u Monzu imamo sličan put. Sigurno je jedan od najvećih hrvatskih talenata, mlad je i treba puno raditi. Serie B je fizički zahtjevna liga, no on za sada ulazi s klupe, radi dobro. Obojica se tek vraćamo, sigurno ćemo se dizati u nastavku sezone.</p><p>Jedan od najpoznatijih igrača vaše momčadi je Kevin-Prince Boateng, ponaša li se on kao zvijezda?</p><p>- On je igrao s puno Balkanaca, pa zna jako puno naših riječi. Sigurno je zvijezda zbog svoje karijere, ali se uopće ne ponaša tako. Svaki trening ide maksimalno, predstavlja nam veliko pojačanje. Nije u Monzu došao samo odraditi ugovor, već stvarno djeluje kao pravi profesionalac.</p><p>Kako se vama sviđa život u Monzi?</p><p>- Inače, živim u Milanu, ali to je samo 20-ak minuta udaljeno od Monze. Obišao sam već cijeli grad, Monza je lijepo mjesto, s puno raznih parkova, idealno za obiteljski život.</p><p>Hoćete li možda sljedeće godine posjetiti utrku Formule 1 u Monzi?</p><p>- E, to bih baš jako volio. Kada smo bili s Osijekom na pripremama, otišli smo na Veliku Nagradu Austrije, bilo je to sjajno iskustvo. A ako će sljedeće sezone na utrci u Monzi biti otvorene tribine, volio bih uživo pogledati taj spektakl.</p><p>Jeste li upoznali legendarnog Silvija Berlusconija, vlasnika kluba?</p><p>- Nisam. I Silvio Berlusconi je imao koronu, pa je zbog toga dosta odsutan, nije bio u kontaktu s nama. No, uz nas je stalno njegova "desna ruka" Adriano Galliani, on s nama ide i na gostovanja, sve je pod njegovim budnim okom. Ma ovdje u klubu vlada obiteljska atmosfera, svi su podrška jedni drugima, ovdje se osjećam jako ugodno.</p><p>Koliko stignete pratiti Osijek?</p><p>- Pratim ih, kako ne bih? Kad god nemam svojih obveza, gledam njihove utakmice. Ide im odlično, sada su u seriji i puni su samopouzdanja. Da, imaju više utakmica od Dinama, sigurno će im biti i veliki konkurenti za naslov prvaka. Osijek ima stabilnost, sjajan projekt, budućnost, to nije klub za samo dvije-tri uspješne godine. A kada se napravi i stadion, osječka će priča biti još bolja, samo još treba dohvatiti trofej.</p><p>Žalite li što ćete propustiti možda i šampionsku sezonu Osijeka?</p><p>- Haha, takav je život nogometaša. Bio sam tri sezone u Osijeku, imao sam prilika za osvajanje trofeja i sada je došlo vrijeme za razlaz. Ne žalim što sam otišao, ali sigurno da navijam i kako bih svim srcem volio da Osijek dohvati trofeje već ove sezone - rekao je Marić.</p>