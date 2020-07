Marić velika želja Glasgowa, ali on i dalje odmara na Murteru...

Steven Gerrard voli Hrvate, u njegovoj su momčadi nezamjenjivi Borna Barišić i Nikola Katić, a ubrzo bi to mogao biti i najbolji strijelac Osijeka. Osječani su pak s druge strane osigurali dolazak (ostanak) Igora Silve

<p><strong>Mirko Marić</strong> (25) velika je želja Rangersa, pa bi hrvatska kolonija na Ibroxu ubrzo mogla biti povećana za još jednog člana. <strong>Borni Barišiću</strong> i <strong>Nikoli Katiću</strong> u Škotskoj bi se uskoro mogao pridružiti Mirko Marić. Steven Gerrard očito voli Hrvate...</p><p>Mirko Marić u protekloj je sezoni zabio 20 golova, koliko su na vrhu ljestvice najboljih strijelaca imali još Antonio Mirko Čolak i Mijo Caktaš. Tržišna vrijednost 25-godišnjeg napadača koji je dvaput nosio dres hrvatske reprezentacije iznosi 4,5 milijuna eura, pa će u Gradskom vrtu za svog najskupljeg člana kvalitetno zaraditi.</p><p>Osječki napadač proteklih je mjeseci na meti brojnih europskih klubova, oko njega su se spominjali Legia, Fenerbahče, Mainz, pa talijanska Monza (klub Silvija Berlusconija), ali čini se kako su Škoti bili najbrži. Rangersi bi sljedećih dana trebali prodati svog prvog strijelca, Kolumbijca Alfreda Morelosa, pa se tu u vrhu napada otvara mjesto za Mirka Marića. </p><p>Brojni navijači Osijeka i dalje vjeruju kako će se Marić zadržati u Gradskom vrtu, Slavonci će teško pronaći zamjenu za takvog napadača, a početak europskih kvalifikacija svakim je danom sve bliži. Mirko Marić za Osijek je u 113 nastupa zabio 53 gola, a u karijeri je još nastupao za Široki Brijeg, Lokomotivu i mađarski Fehervar.</p><h2>Igor Silva otkupljen od Olympiacosa</h2><p>Dok su već osigurali dolazak (ostanak) <strong>Merveila Ndockyta</strong> (22), sad su isto napravili i s ponajboljim bekom HNL-a, Brazilcem <strong>Igorom Silvom</strong> (23). Otkupili su njegov ugovor od Osijeka, a on je potpisao ugovor do 2023. godine. </p><p>- Potpisao sam i sretan sam zbog toga. Najavljivao sam već i ranije da bi me ostanak u Osijeku najviše razveselio i sve je išlo u tom pravcu. Zadovoljan sam, dobro sam upoznao suigrače i trenera, znam što se od mene traži i od cijele momčadi jer mi je ovo dosadašnje razdoblje pomoglo da se adaptiram i na grad, koji mi je baš po mjeri, kao i na ono što moram raditi na terenu. Jako mi je žao što smo ispustili drugo mjesto na kraju prošle sezone, ali mi možemo samo rasti u idućem razdoblju. Veseli me što ću i nadalje biti dio te priče - rekao je Silva.</p><p>Sportski direktor <strong>Alen Petrović</strong> smatra da bi Silva mogao zaigrati i za reprezentaciju, ali na to će trebati pričekati još četiri godine kad bi mogao dobiti državljanstvo uz uvjet da ostane u HNL-u. </p>