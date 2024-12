Marinić-Kragić odbio igrati u finalu turnira zbog bjegunca Mamića! 'Ovo nije normalno'

Drugo izdanje humanitarnog malonogometnog turira Četiri kafića ispunilo je očekivanja organizatora i mnogobrojnih gledatelja koji su napunili Gradsku dvoranu u Ljubuškom. Nogomet je, kao i obično na ovakvom tipu turnira, bio u drugom planu, no ipak spomenimo kako su nastupili Akademia Sport Bar, CB Bell Ami, CB Sirius i CB Refugio te da je sav prihod od ulaznica, tombole, prodaje hrane i pića i lutrije s dresovima namjenjen izgradnji senzornog parka za djecu s posebnim potrebama, kao i za izgradnju kuće za obitelj Dedić kojoj je u nedavnoj eksploziji plinske boce izgorjela kuća.

Prošle godine skupljeno je 25.000 eura a ove godine prihod se procjenjuje na preko 40.000 eura no pravi iznos znat će se tek nakon što se zbroji prihod od ulaznica te prodaje hrane i pića. Oko 3.000 gledatelja u Ljubuškom vidjelo je kombinaciju nogometnih majstora s malog i velikog terena, mladosti i veterana, manje i više poznatih imena ponudila je tri zanimljive utakmice. Od golmana Žarka Luketina i Stjepana Perišića, Nikole Tomičića i Josipa Božinovića, pa preko Mate Antunovića i Pavla Šarca, Luke Menala, Kristijana Jakića i Marka Bencuna, do Stanka Bubala, Filipa Bradarića, Mislava Karoglana, Jerka Marinića Kragića...

Ljubuški: Zoran Mamić zaigrao na humanitarnom malonogometnom turniru 4 kafića | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

U polufinalima je Sirius svladao Bell Ami 2-1 dok je Akademia slavila protiv Refugia 4-2, a pobjednik drugog izdanja turnira postao je Sirus koji je rezultatom 5-2 svladao Akademia Sport Bar. Tri gola za Sirius u finalu je postigao Luka Lučić, po jedan Marin Suton i Ivan Ivanković, dok su za Akademiju strijelci bili Filip Bradarić i Lukla Bebek

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Za Sirius je nastupio i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić, oko kojeg su se i u Ljubuškom lomila koplja, neki od igrača protivničkih momčadi nisu željeli igrati protiv njega, smatrali su kako čovjeku poput njega nije mjesto na turniru humanitarnog karaktera, no vlasnik Siriusa je bio uporan pa su zbog toga finalni susret odbili igrati Jerko Marinić Kragić, Nikola Tomičić i Josip Božinović, dok je Mislav Karoglan ostao na klupi i u civilu podržavao suigrače.

- Uvijek se odazivam humanitarnim akcijama, ovo je predivna stvar i došao sam unatoč snježnom nevremenu pomoći skupiti sredstva za djecu kojoj su ona prijeko potrebna. Na koncu me dočeka scena koja nije normalna, dočeka me bjegunac od hrvatskog pravosuđa, malo je ružno i što se mene tiče to je razlog zbog kojeg nisam nastupio u finalu, zbog svojih uvjerenja. Krivo mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i mogu igrati humanitarne turnire ja neću bio toga, polufinale sam odigrao, ali u finalu sam navijao s tribina za svoju ekipu - kazao nam je hrvatski vaterpolo reprezentativac i igrač splitskog Jadrana Jerko Marinić Kragić.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Šteta, veliki trud organizatora kao i humanitarni karakter turnira pao je u drugi plan, a to se nikako nije smjelo dogoditi. Organizatori Marko Vučić, Ivan Zlopaša, Ivan Bunoza, Darjan Markić, Mate Bukmir, Andrej Markić, Luka Herceg, Martin Ivanković i Ivan Kraljević uložili su ogroman trud i privukli u predbožićno vrijeme i brojna poznata lica i veliki broj gledatelja u Ljubuški te su skupili pozamašan iznos eura u humanitarne svrhe.

Jedan od organizatora turnira Marko Vučić na pitanje o nastupu Mamića na turniru kazao nam je kako su oni u organizaciji dovedeni pred svršen čin:

- Mi smo se prihvatili organizacije humanitarnog turnira, dogovorili smo nastup četiri kafića kao i prošle godine, ali nismo ni znali, niti mogli znati tko će za koji kafić nastupiti. Moj osobni stav je da ne podržavam ono što je Mamić napravio, ali nismo mogli utjecati na to hoće li on nastupiti na turniru ili ne. To je stvar vlasnika kafića koji ga je pozvao i uvrstio u svoju momčad te na taj način izreklamirao svoj kafić.

Spomenimo i kako je najbolji golman turnira bio Leo Rašić, najbolji strijelac s tri gola Luka Lučić, dok je naslov najboljeg igrača turnira ponio Kristijan Jakić, svi iz pobjedničke momčadi Siriusa.