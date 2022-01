Horvatov gol rabonom? Ma ja to nikada nisam ni pokušao napraviti, i bolje, haha. Svaka mu čast, on to ima u sebi, već je zabijao na taj način, ali takav gol treba zabiti na Europskom prvenstvu, kaže Marinović

Zadovoljan sam našim dosadašnjim utakmicama. Svi smo željeli biti u ovoj situaciji prije zadnje utakmice sa Slovačkom. Sami ovisimo o sebi, a za prolazak u četvrtfinale dovoljan nam je i bod, kaže nam Dario Marinović (31).