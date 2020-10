Mario Gavranović je briljantan, svejedno mu je, glava ili noga, obrana je opet imala kikseva...

Dinamo je primio gol i devetu utakmicu zaredom, pobijedio je Goricu 3-2, a daleko najbolji čovjek "modrih" bio je Gavranović. Zabio je hat-trick, sad je na sedam golova u HNL-u. Dva je zabio nogom, jedan glavom

<p><strong>Mario Gavranović</strong> nastavio je svoj sjajan niz. Gorici je zabio tri komada. U prvome poluvremenu dva u razmaku do četiri minute od 32. do 36. Prvi iz voleja, drugi glavom. U nastavku je zabio i treći gol. Hat-trick maestralnog Gavranovića. Najboljeg igrača <strong>Dinama</strong> ove sezone. Sad je na ukupno 11 golova ove sezone. Sedam je zabio u HNL-u, vodeći je strijelac lige u ovom trenutku, jedan za Dinamo u Europi i tri za Švicarsku, jedan protiv Hrvatske i dva protiv Njemačke.</p><p>Prvi gol zabio je na asistenciju <strong>Lauritsena</strong>, a drugi na asistenciju Kastratija.Još jednom ćemo ponoviti kako se povratak Marija Gavranovića u Maksimir pokazuje kao pun pogodak. Akcija za prvi gol je bila odlična, Stojanović je ubacio, Lauritsen dodao glavom, a Gavro zabio iz voleja. Drugi je gol zabio glavom, bio mu je to treći gol glavom u posljednje tri utakmice. Tako je zabio Livakoviću, Neueru i sad Kahlini. Doista, Gavranović je briljantan. Opet bi, kao protiv Flore, Zoran Mamić u napadu mogao zaigrati s njim i Petkovićem. Naravno, to mislimo na prvo kolo Europske lige. Treći je gol zabio na asistenciju <strong>Mislava Oršića.</strong> Sjajno je reagirao, bilo je to u 66. minuti. Nekoliko sekundi kasnije je napustio igru, zamijenio ga je<strong> Bruno Petković. </strong>Zapljeskala je publika Gavri, zapljeskao je i on njoj. Doista, zaslužio je ovacije. Igra briljantno ove sezone.</p><p>Dinamo je bio odličan prvo poluvrijeme, vodio je 2-0, a onda je Gorica u nastavku do 51. minute izjednačila. Opet je obrana bila "kritična". Prvi gol su "skuhali" Livaković i <strong>Kevin Theophile-Catherine</strong>, a kod drugog je Hamad na zemlju bacio Lauritsena i zabio. Mijenjao je Mamić formaciju u 46. minuti. Ušao je Joško Gvardiol, Dinamo je njegovim nastupom zaradio još 70.000 eura od Leipziga. Zaigrali su Zagrepčani s trojicom u zadnjoj liniji, ali to nije dobro izgledalo, pa je kasnije Mamić izvadio Leovca,uveo Ivanušeca, a na boku je zaigrao Gvardiol. Opet su bila četiri u zadnjoj liniji. Dansko pojačanje Lauritsen je asistirao za gol, ali je kod drugoga Gorice morao puno bolje reagirati. Ni u Varaždinu, u debiju, nije oduševio. Morat će bolje.</p><p>Mamića može brinuti igra obrane. Dinamo je i devetu utakmicu zaredom primio gol. Posljednji put ga nije primio protiv Istre 1961 21. kolovoza. Gorica je bila bolja 20-ak minuta nastavka, ali je Dinamo svejedno prelomio utakmicu i pobijedio.</p><p><strong>Arijan Ademi</strong> nije bio u zapisniku, ima istegnuće mišića, nije ništa ozbiljno, ali <strong>Zoran Mamić</strong> s njim nije htio riskirati. Bit će spreman za Feyenoord. </p><p> </p>